Implante Ollama com instalação em um clique.
Execute modelos de linguagem grandes de código aberto no seu próprio VPS sem custos de API e privacidade completa dos dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ollama
Ollama é o principal framework de código aberto para executar grandes modelos de linguagem localmente, suportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e mais de 100 outros sem dependências de nuvem. Ele lida com a quantização de modelos, aceleração de GPU e gerenciamento de memória automaticamente, expondo uma API REST compatível com o formato OpenAI para que as ferramentas e integrações existentes funcionem sem modificação.
Hospedar o Ollama em seu VPS elimina os custos por token, remove os limites de taxa e garante que cada prompt e resposta permaneçam em sua própria infraestrutura. É o backend ideal para equipes que desenvolvem aplicações com IA ou para qualquer pessoa que precise de inferência de modelo de linguagem privada e sempre ativa.
Ollama: principais recursos
Mais de 100 Modelos Abertos
Baixe e execute Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, e dezenas de outros com um único comando.
API compatível com a OpenAI
A API REST plug-and-play permite que ferramentas existentes, SDKs e integrações se conectem ao Ollama sem alterações no código.
Aceleração de GPU
O suporte automático a NVIDIA CUDA e Apple Metal acelera significativamente a inferência em comparação com configurações somente de CPU.
Suporte Multimodal
Execute modelos de visão como LLaVA para processar tanto imagens quanto texto na mesma conversa.
Arquivos de Modelo Personalizados
Crie modelos personalizados com prompts de sistema, configurações de temperatura e parâmetros personalizados usando Modelfiles.
Por que executar Ollama na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.