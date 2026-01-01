Ollama é o principal framework de código aberto para executar grandes modelos de linguagem localmente, suportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e mais de 100 outros sem dependências de nuvem. Ele lida com a quantização de modelos, aceleração de GPU e gerenciamento de memória automaticamente, expondo uma API REST compatível com o formato OpenAI para que as ferramentas e integrações existentes funcionem sem modificação.

Hospedar o Ollama em seu VPS elimina os custos por token, remove os limites de taxa e garante que cada prompt e resposta permaneçam em sua própria infraestrutura. É o backend ideal para equipes que desenvolvem aplicações com IA ou para qualquer pessoa que precise de inferência de modelo de linguagem privada e sempre ativa.