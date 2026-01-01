O Technitium DNS Server é um servidor DNS totalmente de código aberto que atua tanto como um servidor de nomes autoritativo para seus próprios domínios quanto como um resolvedor recursivo para clientes de rede. Ele suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC — protegendo as consultas DNS da vigilância do provedor de internet e da interceptação man-in-the-middle sem exigir resolvedores de terceiros.

Além da resolução padrão, o Technitium inclui bloqueio de anúncios e malware em toda a rede via URLs de blocklist configuráveis, validação DNSSEC e assinatura de zona, um servidor DHCP integrado, clusterização multi-servidor e controle de acesso baseado em função com autenticação de dois fatores. A auto-hospedagem oferece visibilidade total sobre cada consulta DNS em sua rede, sem que nenhum provedor externo veja seu tráfego.