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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Technitium DNS Server

O Technitium DNS Server é um servidor DNS totalmente de código aberto que atua tanto como um servidor de nomes autoritativo para seus próprios domínios quanto como um resolvedor recursivo para clientes de rede. Ele suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC — protegendo as consultas DNS da vigilância do provedor de internet e da interceptação man-in-the-middle sem exigir resolvedores de terceiros.

Além da resolução padrão, o Technitium inclui bloqueio de anúncios e malware em toda a rede via URLs de blocklist configuráveis, validação DNSSEC e assinatura de zona, um servidor DHCP integrado, clusterização multi-servidor e controle de acesso baseado em função com autenticação de dois fatores. A auto-hospedagem oferece visibilidade total sobre cada consulta DNS em sua rede, sem que nenhum provedor externo veja seu tráfego.

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O que você pode criar com {name}

Technitium DNS Server: principais recursos

Bloqueio de anúncios em toda a rede

Bloqueie anúncios, rastreadores e domínios de malware em todos os dispositivos da sua rede usando URLs de listas de bloqueio configuráveis — nenhum software cliente é necessário em dispositivos individuais.

Protocolos DNS criptografados

Suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC para evitar a interceptação e manter as consultas DNS privadas de ISPs e bisbilhoteiros de rede.

Hospedagem DNS Autoritativa

Hospede suas próprias zonas DNS com assinatura DNSSEC usando RSA, ECDSA ou EdDSA — eliminando a dependência de Servidores DNS de terceiros para seus domínios internos ou públicos.

Resolução de alto desempenho

A arquitetura Async IO lida com mais de 100.000 solicitações DNS por segundo com cache persistente, pré-busca e suporte a serve-stale para máxima disponibilidade.

Cluster multisservidor

Gerencie e replique zonas em várias instâncias de servidor DNS a partir de um único console web para redundância e implantações distribuídas.

Por que executar Technitium DNS Server na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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