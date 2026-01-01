Implante o Servidor DNS Technitium com instalação em um clique.
Servidor DNS de código aberto com bloqueio de anúncios integrado, protocolos DNS criptografados e um console de gerenciamento web completo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Technitium DNS Server
O Technitium DNS Server é um servidor DNS totalmente de código aberto que atua tanto como um servidor de nomes autoritativo para seus próprios domínios quanto como um resolvedor recursivo para clientes de rede. Ele suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC — protegendo as consultas DNS da vigilância do provedor de internet e da interceptação man-in-the-middle sem exigir resolvedores de terceiros.
Além da resolução padrão, o Technitium inclui bloqueio de anúncios e malware em toda a rede via URLs de blocklist configuráveis, validação DNSSEC e assinatura de zona, um servidor DHCP integrado, clusterização multi-servidor e controle de acesso baseado em função com autenticação de dois fatores. A auto-hospedagem oferece visibilidade total sobre cada consulta DNS em sua rede, sem que nenhum provedor externo veja seu tráfego.
Technitium DNS Server: principais recursos
Bloqueio de anúncios em toda a rede
Bloqueie anúncios, rastreadores e domínios de malware em todos os dispositivos da sua rede usando URLs de listas de bloqueio configuráveis — nenhum software cliente é necessário em dispositivos individuais.
Protocolos DNS criptografados
Suporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC para evitar a interceptação e manter as consultas DNS privadas de ISPs e bisbilhoteiros de rede.
Hospedagem DNS Autoritativa
Hospede suas próprias zonas DNS com assinatura DNSSEC usando RSA, ECDSA ou EdDSA — eliminando a dependência de Servidores DNS de terceiros para seus domínios internos ou públicos.
Resolução de alto desempenho
A arquitetura Async IO lida com mais de 100.000 solicitações DNS por segundo com cache persistente, pré-busca e suporte a serve-stale para máxima disponibilidade.
Cluster multisservidor
Gerencie e replique zonas em várias instâncias de servidor DNS a partir de um único console web para redundância e implantações distribuídas.
Por que executar Technitium DNS Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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