Wingfit é um aplicativo minimalista de rastreamento de fitness auto-hospedado, focado em simplicidade e privacidade. Ele oferece uma interface limpa para registrar treinos, acompanhar séries e repetições de exercícios e monitorar o progresso pessoal de fitness ao longo do tempo, sem anúncios, assinaturas ou compartilhamento de dados com serviços de terceiros.

Auto-hospedar o Wingfit em um VPS mantém todos os seus dados de fitness totalmente privados em sua própria infraestrutura. A implantação leve de serviço único não requer banco de dados externo, tornando a configuração rápida e a manutenção mínima, enquanto oferece um registro de fitness permanente acessível de qualquer navegador.