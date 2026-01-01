Implante Wingfit com um clique.
Aplicativo de fitness minimalista de código aberto para registrar treinos, acompanhar exercícios e monitorar o progresso pessoal de forma privada.
Escolha um plano VPS para Wingfit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wingfit
Wingfit é um aplicativo minimalista de rastreamento de fitness auto-hospedado, focado em simplicidade e privacidade. Ele oferece uma interface limpa para registrar treinos, acompanhar séries e repetições de exercícios e monitorar o progresso pessoal de fitness ao longo do tempo, sem anúncios, assinaturas ou compartilhamento de dados com serviços de terceiros.
Auto-hospedar o Wingfit em um VPS mantém todos os seus dados de fitness totalmente privados em sua própria infraestrutura. A implantação leve de serviço único não requer banco de dados externo, tornando a configuração rápida e a manutenção mínima, enquanto oferece um registro de fitness permanente acessível de qualquer navegador.
Wingfit: principais recursos
Registro de treino
Registre exercícios individuais com séries, repetições e pesos para construir um registro completo de cada sessão de treino.
Acompanhamento do progresso
Monitore as tendências de força e volume ao longo do tempo para medir o progresso do condicionamento físico e identificar áreas para melhoria.
Design que prioriza a privacidade
Todos os dados de fitness permanecem no seu servidor VPS, sem sincronização na nuvem de terceiros, análises ou publicidade.
Implantação leve
Contêiner de serviço único com requisitos mínimos de recursos torna o Wingfit fácil de executar junto com outros aplicativos.
Por que executar Wingfit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.