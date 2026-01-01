Implante Ombi com instalação de um clique.
Sistema de solicitação auto-hospedado para Plex, Emby e Jellyfin — usuários pedem filmes e séries, você aprova e atende automaticamente.
Escolha um plano VPS para Ombi
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ombi
Ombi é o sistema de solicitação auto-hospedado padrão para residências que utilizam Plex, Emby ou Jellyfin. Os usuários fazem login com sua conta de servidor de mídia existente e solicitam filmes, séries de TV, álbuns de música e conteúdo 4K através de uma interface web polida e otimizada para dispositivos móveis. Cada solicitação flui para uma fila de aprovação configurável, então encaminha automaticamente os itens aprovados para Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato para atendimento.
Hospedar o Ombi em um VPS oferece aos seus usuários um funil claro de 'solicitação inicial' para sua biblioteca de mídia e oferece a você um único lugar para aprovar, negar ou lidar com solicitações recebidas em lote — sem expor seus painéis de administração Arr à residência.
Ombi: principais recursos
Login do Plex, Emby e Jellyfin
Usuários fazem login com suas credenciais existentes do servidor de mídia, assim não há uma conta separada para gerenciar e as permissões permanecem sincronizadas.
Filme, TV, música e solicitações 4K
Cotas por categoria, limites por usuário e regras de aprovação permitem que você personalize o que cada visualizador pode solicitar sem supervisão manual.
Auto-preenchimento via Arr
Solicitações aprovadas fluem diretamente para Sonarr, Radarr e Lidarr através de suas APIs REST, para que o conteúdo seja baixado, processado e adicionado à biblioteca automaticamente.
Solicitar notificações
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail e notificações push de aplicativos móveis mantêm administradores e usuários sincronizados à medida que as solicitações avançam.
UI e aplicativos adaptados para dispositivos móveis
Uma interface web responsiva e polida, além de aplicativos complementares para iOS e Android, permitem que os membros da família solicitem e rastreiem conteúdo de qualquer dispositivo.
Por que executar Ombi na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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