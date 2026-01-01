Ombi é o sistema de solicitação auto-hospedado padrão para residências que utilizam Plex, Emby ou Jellyfin. Os usuários fazem login com sua conta de servidor de mídia existente e solicitam filmes, séries de TV, álbuns de música e conteúdo 4K através de uma interface web polida e otimizada para dispositivos móveis. Cada solicitação flui para uma fila de aprovação configurável, então encaminha automaticamente os itens aprovados para Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato para atendimento.

Hospedar o Ombi em um VPS oferece aos seus usuários um funil claro de 'solicitação inicial' para sua biblioteca de mídia e oferece a você um único lugar para aprovar, negar ou lidar com solicitações recebidas em lote — sem expor seus painéis de administração Arr à residência.