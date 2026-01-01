Judge0 CE é um sistema de juiz online de código aberto que expõe uma API HTTP JSON simples para compilar e executar código-fonte em mais de 60 linguagens de programação, incluindo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust e Ruby. Cada envio é compilado e executado dentro de um sandbox totalmente isolado e com recursos limitados, usando namespaces do kernel Linux e cgroups, prevenindo processos descontrolados, esgotamento de memória ou escapes do sistema de arquivos.

Hospedar o Judge0 por conta própria permite que você crie plataformas de avaliação de código, juízes de programação competitiva ou ferramentas educacionais sem depender de serviços de execução de terceiros. Você possui a API, controla os limites de taxa e mantém todos os dados de envio em seu próprio VPS. A edição CE é gratuita e licenciada sob MIT, sem taxas por execução, independentemente do volume.