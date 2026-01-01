Implante Judge0 CE com instalação em um clique.
API de execução de código de código aberto que compila e executa envios em mais de 60 linguagens de programação dentro de um sandbox isolado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Judge0 CE
Judge0 CE é um sistema de juiz online de código aberto que expõe uma API HTTP JSON simples para compilar e executar código-fonte em mais de 60 linguagens de programação, incluindo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust e Ruby. Cada envio é compilado e executado dentro de um sandbox totalmente isolado e com recursos limitados, usando namespaces do kernel Linux e cgroups, prevenindo processos descontrolados, esgotamento de memória ou escapes do sistema de arquivos.
Hospedar o Judge0 por conta própria permite que você crie plataformas de avaliação de código, juízes de programação competitiva ou ferramentas educacionais sem depender de serviços de execução de terceiros. Você possui a API, controla os limites de taxa e mantém todos os dados de envio em seu próprio VPS. A edição CE é gratuita e licenciada sob MIT, sem taxas por execução, independentemente do volume.
Judge0 CE: principais recursos
Suporte a 60+ idiomas
Execute envios em C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby e dezenas mais — todos gerenciados por um único endpoint de API unificado.
Execução de sandbox isolada
Cada submissão é executada em um sandbox em nível de kernel com limites rigorosos de tempo de CPU, memória e processo, prevenindo interferência entre execuções concorrentes.
API HTTP JSON Simples
Crie um envio com código-fonte e ID do idioma via uma única requisição POST e faça polling ou aguarde de forma síncrona pelo veredito, saída e estatísticas de tempo de execução.
Autenticação e autorização
Proteja a API com cabeçalhos de token de autenticação e autorização configuráveis, permitindo acesso controlado apenas para clientes confiáveis.
Pool de workers assíncronos
Um processo de worker separado drena a fila de execução do Redis, para que o servidor da API permaneça responsivo sob altas cargas de envio.
Limitação de taxa integrada
A limitação de taxa por cliente pode ser configurada para evitar que um único chamador sature o pool de execução em uma implantação compartilhada.
Por que executar Judge0 CE na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.