O Parse Server é o sucessor de código aberto da plataforma Parse original, fornecendo um backend-as-a-service completo para aplicativos móveis e web. Ele expõe armazenamento de objetos, autenticação de usuário, armazenamento de arquivos, notificações push e Live Queries através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, eliminando a maior parte do código repetitivo normalmente necessário para lançar um aplicativo conectado.

Hospedar o Parse Server em seu VPS oferece a você total propriedade das contas de usuário, dados de aplicativos e lógica de código na nuvem — sem taxas por solicitação, sem dependência de fornecedor e sem prazos de migração surpresa. Esta implantação vem com MongoDB e o Parse Dashboard oficial para que você possa navegar pelas classes, executar consultas e gerenciar o esquema desde o primeiro dia.