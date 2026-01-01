Implante o Parse Server com instalação em um clique.
Backend de código aberto para aplicativos móveis e web com REST, GraphQL, consultas em tempo real, autenticação e notificações push.
Escolha um plano VPS para Parse Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Parse Server
O Parse Server é o sucessor de código aberto da plataforma Parse original, fornecendo um backend-as-a-service completo para aplicativos móveis e web. Ele expõe armazenamento de objetos, autenticação de usuário, armazenamento de arquivos, notificações push e Live Queries através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, eliminando a maior parte do código repetitivo normalmente necessário para lançar um aplicativo conectado.
Hospedar o Parse Server em seu VPS oferece a você total propriedade das contas de usuário, dados de aplicativos e lógica de código na nuvem — sem taxas por solicitação, sem dependência de fornecedor e sem prazos de migração surpresa. Esta implantação vem com MongoDB e o Parse Dashboard oficial para que você possa navegar pelas classes, executar consultas e gerenciar o esquema desde o primeiro dia.
Parse Server: principais recursos
APIs REST e GraphQL
Cada classe que você define está instantaneamente disponível através de endpoints REST e GraphQL gerados automaticamente, para que clientes iOS, Android e web possam ler e gravar dados sem código de servidor personalizado.
Autenticação de usuário
Nome de usuário/senha integrados, verificação de e-mail e logins sociais para Facebook, Apple, Google e Twitter permitem que você implemente fluxos de conta seguros em minutos.
Consultas ao vivo
Assine as mudanças em qualquer classe via WebSockets para alimentar chats em tempo real, ferramentas colaborativas e painéis em tempo real sem uma pilha pub/sub separada.
Funções do Cloud Code
Execute JavaScript do lado do servidor em gatilhos de inserção, atualização e exclusão ou como funções invocáveis para aplicar regras de negócio e integrar com APIs de terceiros.
Notificações push
Envie notificações push direcionadas para clientes iOS, Android e web usando o sistema integrado de gerenciamento de instalação e canais.
Painel Parse incluído
Navegue pelas classes, edite linhas, execute consultas de agregação e inspecione o esquema através do Painel Parse oficial fornecido junto com o servidor.
Por que executar Parse Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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