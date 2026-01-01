Implante Owncast com instalação em um clique.
Servidor de transmissão ao vivo e chat auto-hospedado — transmita vídeo ao vivo nos seus próprios termos, sem depender de Twitch ou YouTube.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Owncast
Owncast é um servidor de transmissão ao vivo e chat auto-hospedado, gratuito e de código aberto, que lhe dá controle total sobre suas transmissões. Ele substitui plataformas comerciais como Twitch ou YouTube Live pela sua própria transmissão dedicada, onde você define as regras, gerencia o relacionamento com a audiência e mantém todo o conteúdo e dados dos espectadores no seu próprio servidor.
Compatível com softwares de transmissão RTMP padrão como OBS, Streamlabs e XSplit, o Owncast funciona com as ferramentas que os streamers já conhecem. Ele também se integra ao Fediverso via ActivityPub, permitindo que usuários do Mastodon e de outras plataformas descentralizadas sigam e recebam notificações quando você entra ao vivo — sem exigir que eles criem uma conta no seu site.
Owncast: principais recursos
Transmissão RTMP
Conecte-se diretamente de OBS, Streamlabs, ou qualquer codificador compatível com RTMP — nenhum plugin proprietário ou alterações de software necessárias.
Chat ao Vivo Integrado
Chat integrado em tempo real permite que os espectadores interajam durante sua transmissão sem a necessidade de widgets de terceiros ou serviços de chat externos.
Integração Fediverse
O suporte ao ActivityPub permite que usuários do Mastodon e de outras redes do Fediverso sigam seu feed e recebam notificações de transmissão ao vivo, expandindo seu alcance em redes descentralizadas.
Marca Personalizada
Defina seu próprio nome, logotipo, descrição e links sociais para que sua página de transmissão reflita sua identidade, e não um modelo de plataforma genérico.
Gravação de Transmissão
Opcionalmente, salve as transmissões localmente para reprodução sob demanda, dando aos espectadores acesso ao seu conteúdo mesmo após o término da transmissão ao vivo.
Por que executar Owncast na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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