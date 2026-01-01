Owncast é um servidor de transmissão ao vivo e chat auto-hospedado, gratuito e de código aberto, que lhe dá controle total sobre suas transmissões. Ele substitui plataformas comerciais como Twitch ou YouTube Live pela sua própria transmissão dedicada, onde você define as regras, gerencia o relacionamento com a audiência e mantém todo o conteúdo e dados dos espectadores no seu próprio servidor.

Compatível com softwares de transmissão RTMP padrão como OBS, Streamlabs e XSplit, o Owncast funciona com as ferramentas que os streamers já conhecem. Ele também se integra ao Fediverso via ActivityPub, permitindo que usuários do Mastodon e de outras plataformas descentralizadas sigam e recebam notificações quando você entra ao vivo — sem exigir que eles criem uma conta no seu site.