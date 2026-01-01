Implante Nexterm com instalação em um clique.
Gerenciamento de servidor de código aberto para conexões SSH, VNC e RDP, acessível inteiramente do seu navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nexterm
O Nexterm é uma plataforma de gerenciamento de servidor de código aberto que consolida sessões de terminal SSH, desktops VNC e conexões RDP em uma única interface acessível pelo navegador. Ao contrário das ferramentas tradicionais de acesso remoto que exigem um cliente local, o Nexterm roda no seu VPS e oferece um hub de conexão completo acessível de qualquer dispositivo com um navegador.
Hospedar o Nexterm no seu próprio VPS significa que suas credenciais de servidor e dados de sessão nunca saem da sua infraestrutura. O gerenciador de arquivos SFTP integrado, a gravação de sessão, o monitoramento e o suporte para organizações e 2FA o tornam uma alternativa prática para gerenciar múltiplos clientes SSH, visualizadores VNC e ferramentas RDP.
Nexterm: principais recursos
SSH, VNC e RDP
Gerencie terminais SSH, desktops VNC e sessões RDP a partir de uma única aba do navegador — sem a necessidade de instalação de cliente local em nenhum dispositivo.
SFTP gerenciador de arquivos
Navegue, faça upload e download de arquivos em servidores remotos através de uma interface SFTP integrada, sem precisar de um cliente FTP separado.
Gravação de sessão
Grave e reproduza sessões de terminal e desktop para auditoria, revisão da equipe ou solução de problemas de alterações passadas.
Autenticação de dois fatores
Proteja o acesso a todos os seus servidores com 2FA e OIDC SSO, garantindo que apenas usuários autorizados possam abrir conexões.
Organizações multiusuário
Divida servidores e credenciais em organizações para que as equipes possam compartilhar o acesso sem expor infraestruturas não relacionadas.
Por que executar Nexterm na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.