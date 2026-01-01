O Nexterm é uma plataforma de gerenciamento de servidor de código aberto que consolida sessões de terminal SSH, desktops VNC e conexões RDP em uma única interface acessível pelo navegador. Ao contrário das ferramentas tradicionais de acesso remoto que exigem um cliente local, o Nexterm roda no seu VPS e oferece um hub de conexão completo acessível de qualquer dispositivo com um navegador.

Hospedar o Nexterm no seu próprio VPS significa que suas credenciais de servidor e dados de sessão nunca saem da sua infraestrutura. O gerenciador de arquivos SFTP integrado, a gravação de sessão, o monitoramento e o suporte para organizações e 2FA o tornam uma alternativa prática para gerenciar múltiplos clientes SSH, visualizadores VNC e ferramentas RDP.