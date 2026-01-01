Implante Wealthfolio com instalação em um clique.
Rastreador de investimentos pessoais de código aberto para portfólios, patrimônio líquido e análise de desempenho financeiro.
Escolha um plano VPS para Wealthfolio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wealthfolio
Wealthfolio é um rastreador de investimentos de código aberto, focado na privacidade, que consolida os ativos de múltiplas corretoras e bancos em um único painel. Ele acompanha o desempenho do portfólio, patrimônio líquido, dividendos e renda, e compara seus retornos com índices como o S&P 500 — tudo sem enviar seus dados financeiros para uma nuvem de terceiros.
Auto-hospedar o Wealthfolio em seu próprio VPS lhe dá controle total de seus registros financeiros. O aplicativo armazena tudo em um banco de dados SQLite local, tornando os backups simples e eliminando taxas de assinatura. Com suporte para importações CSV, simulações de Monte Carlo para planejamento de aposentadoria e recomendações integradas de rebalanceamento de portfólio, ele cobre todo o espectro da gestão de investimentos pessoais.
Wealthfolio: principais recursos
Consolidação multi-corretora
Consolide ativos de múltiplas corretoras e contas bancárias em um painel unificado, com suporte para importação de CSV para facilitar a integração.
Análise de desempenho de portfólio
Compare o desempenho da conta em relação a índices importantes como o S&P 500 e acompanhe os retornos ponderados pelo tempo em todo o seu histórico de investimentos.
Acompanhamento do patrimônio líquido
Monitore todos os ativos e passivos juntos para ter uma visão precisa e atualizada da sua posição financeira total ao longo do tempo.
Monitoramento de dividendos e renda
Acompanhe automaticamente pagamentos de dividendos e renda de juros em todas as suas participações, proporcionando uma visão clara dos seus fluxos de renda passiva.
Ferramentas de planejamento de aposentadoria
Execute simulações de Monte Carlo e projeções FIRE para testar sua estratégia de poupança sob estresse e estimar quando pode alcançar a independência financeira.
Rebalanceamento de portfólio
Defina as porcentagens de alocação de ativos alvo e receba recomendações de rebalanceamento que mantêm seu portfólio alinhado com sua estratégia de investimento.
Por que executar Wealthfolio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.