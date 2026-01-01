Wealthfolio é um rastreador de investimentos de código aberto, focado na privacidade, que consolida os ativos de múltiplas corretoras e bancos em um único painel. Ele acompanha o desempenho do portfólio, patrimônio líquido, dividendos e renda, e compara seus retornos com índices como o S&P 500 — tudo sem enviar seus dados financeiros para uma nuvem de terceiros.

Auto-hospedar o Wealthfolio em seu próprio VPS lhe dá controle total de seus registros financeiros. O aplicativo armazena tudo em um banco de dados SQLite local, tornando os backups simples e eliminando taxas de assinatura. Com suporte para importações CSV, simulações de Monte Carlo para planejamento de aposentadoria e recomendações integradas de rebalanceamento de portfólio, ele cobre todo o espectro da gestão de investimentos pessoais.