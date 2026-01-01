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Velocidade de rede de 1 Gbps
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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Wealthfolio

Wealthfolio é um rastreador de investimentos de código aberto, focado na privacidade, que consolida os ativos de múltiplas corretoras e bancos em um único painel. Ele acompanha o desempenho do portfólio, patrimônio líquido, dividendos e renda, e compara seus retornos com índices como o S&P 500 — tudo sem enviar seus dados financeiros para uma nuvem de terceiros.

Auto-hospedar o Wealthfolio em seu próprio VPS lhe dá controle total de seus registros financeiros. O aplicativo armazena tudo em um banco de dados SQLite local, tornando os backups simples e eliminando taxas de assinatura. Com suporte para importações CSV, simulações de Monte Carlo para planejamento de aposentadoria e recomendações integradas de rebalanceamento de portfólio, ele cobre todo o espectro da gestão de investimentos pessoais.

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O que você pode criar com {name}

Wealthfolio: principais recursos

Consolidação multi-corretora

Consolide ativos de múltiplas corretoras e contas bancárias em um painel unificado, com suporte para importação de CSV para facilitar a integração.

Análise de desempenho de portfólio

Compare o desempenho da conta em relação a índices importantes como o S&P 500 e acompanhe os retornos ponderados pelo tempo em todo o seu histórico de investimentos.

Acompanhamento do patrimônio líquido

Monitore todos os ativos e passivos juntos para ter uma visão precisa e atualizada da sua posição financeira total ao longo do tempo.

Monitoramento de dividendos e renda

Acompanhe automaticamente pagamentos de dividendos e renda de juros em todas as suas participações, proporcionando uma visão clara dos seus fluxos de renda passiva.

Ferramentas de planejamento de aposentadoria

Execute simulações de Monte Carlo e projeções FIRE para testar sua estratégia de poupança sob estresse e estimar quando pode alcançar a independência financeira.

Rebalanceamento de portfólio

Defina as porcentagens de alocação de ativos alvo e receba recomendações de rebalanceamento que mantêm seu portfólio alinhado com sua estratégia de investimento.

Por que executar Wealthfolio na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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