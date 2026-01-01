Kotaemon é uma ferramenta de perguntas e respostas de documentos baseada em RAG, limpa e personalizável, que se conecta ao LLM de sua escolha — do OpenAI e Azure a uma instância Ollama auto-hospedada. Faça upload de PDFs, documentos Word, planilhas e imagens, então faça perguntas e receba respostas apoiadas por citações exatas do material de origem.

Ao contrário dos serviços de IA de documentos baseados em nuvem, a auto-hospedagem do Kotaemon mantém seus arquivos privados em seu próprio VPS. A variante de imagem completa neste modelo adiciona Tesseract OCR, análise de formato LibreOffice e tratamento de documentos multimodais, tornando-o adequado para PDFs digitalizados, arquivos do Office e documentos com muitas imagens.