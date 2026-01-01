Implante Kotaemon com instalação em um clique.
Chatbot de Perguntas e Respostas de documentos de código aberto para conversar com seus arquivos usando qualquer provedor de LLM.
Escolha um plano VPS para Kotaemon
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kotaemon
Kotaemon é uma ferramenta de perguntas e respostas de documentos baseada em RAG, limpa e personalizável, que se conecta ao LLM de sua escolha — do OpenAI e Azure a uma instância Ollama auto-hospedada. Faça upload de PDFs, documentos Word, planilhas e imagens, então faça perguntas e receba respostas apoiadas por citações exatas do material de origem.
Ao contrário dos serviços de IA de documentos baseados em nuvem, a auto-hospedagem do Kotaemon mantém seus arquivos privados em seu próprio VPS. A variante de imagem completa neste modelo adiciona Tesseract OCR, análise de formato LibreOffice e tratamento de documentos multimodais, tornando-o adequado para PDFs digitalizados, arquivos do Office e documentos com muitas imagens.
Kotaemon: principais recursos
Suporte Multi-LLM
Conecte-se a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou qualquer modelo local hospedado no Ollama sem migrar seus documentos ou histórico de chat.
Respostas fundamentadas em citações
Cada resposta remete às passagens exatas nos seus documentos de origem para que você possa verificar as afirmações e rastrear as informações diretamente.
OCR e processamento de Office
Tesseract OCR, LibreOffice e ffmpeg são incluídos para lidar com PDFs digitalizados, arquivos Word e PowerPoint, e documentos baseados em imagem nativamente.
Recuperação GraphRAG
Backends opcionais GraphRAG e LightRAG melhoram a precisão da recuperação para conjuntos de documentos grandes ou densamente referenciados.
Acesso para múltiplos usuários
O gerenciamento de usuários integrado permite que cada membro da equipe mantenha coleções de documentos privadas sob uma única implantação compartilhada.
Por que executar Kotaemon na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.