Maputnik é o editor visual de código aberto padrão para a especificação de estilo MapLibre GL, usado para projetar mapas base de tiles vetoriais para aplicações web e móveis. Em vez de editar JSON manualmente, você compõe camadas, propriedades de pintura, expressões e filtros através de um editor WYSIWYG ao vivo sincronizado com uma prévia real do MapLibre GL.

Hospedar o Maputnik em seu próprio VPS mantém arquivos de estilo proprietários, URLs de servidor de tiles e chaves de API dentro de sua infraestrutura, em vez de depender da demonstração pública em maplibre.org. A implantação é fornecida como um front-end estático único servido pelo binário oficial do Maputnik, assim, o trabalho de design é executado inteiramente no lado do navegador, sem a necessidade de dependências de serviço de mapa externas.