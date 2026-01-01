Implante o Maputnik com um clique.
Editor visual gratuito e de código aberto para estilos de mapa JSON do MapLibre e Mapbox GL, desenvolvido para desenvolvedores e cartógrafos.
Escolha um plano VPS para Maputnik
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Maputnik
Maputnik é o editor visual de código aberto padrão para a especificação de estilo MapLibre GL, usado para projetar mapas base de tiles vetoriais para aplicações web e móveis. Em vez de editar JSON manualmente, você compõe camadas, propriedades de pintura, expressões e filtros através de um editor WYSIWYG ao vivo sincronizado com uma prévia real do MapLibre GL.
Hospedar o Maputnik em seu próprio VPS mantém arquivos de estilo proprietários, URLs de servidor de tiles e chaves de API dentro de sua infraestrutura, em vez de depender da demonstração pública em maplibre.org. A implantação é fornecida como um front-end estático único servido pelo binário oficial do Maputnik, assim, o trabalho de design é executado inteiramente no lado do navegador, sem a necessidade de dependências de serviço de mapa externas.
Maputnik: principais recursos
Editor de estilo WYSIWYG
Edite estilos JSON do MapLibre e Mapbox GL visualmente com uma prévia de mapa ao vivo que atualiza conforme você ajusta camadas, cores, fontes e expressões dependentes do zoom.
Cobertura completa da especificação de estilo
Suporta todos os tipos de camada da especificação de estilo MapLibre GL — preenchimento, linha, símbolo, raster, relevo, mapa de calor — com entradas sensíveis ao tipo para propriedades de pintura e layout.
Expressões orientadas a dados
Crie e depure expressões de filtro e propriedade com validação em linha, para que os estilos possam reagir a atributos de recurso, nível de zoom e estado de execução.
Inspetor de tiles vetoriais
Inspecione as fontes de tiles vetoriais camada por camada para ver exatamente quais recursos e propriedades estão disponíveis antes de vinculá-los ao seu estilo.
Importar e exportar estilos
Carregue estilos de uma URL, faça upload de JSON, ou cole da área de transferência, depois exporte o arquivo de estilo finalizado pronto para ser inserido no MapLibre GL JS ou em SDKs nativos.
Fontes de blocos personalizadas
Aponte o editor para seus próprios endpoints de tiles vetoriais ou raster, servidores OpenMapTiles ou MBTiles para criar estilos com base nos dados que seu aplicativo realmente serve.
Por que executar Maputnik na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.