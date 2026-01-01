Implante MaxKB com instalação em um clique.
Plataforma RAG de código aberto para criar agentes de base de conhecimento de IA a partir de seus documentos e fontes de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MaxKB
MaxKB é uma plataforma de código aberto para a construção de agentes de base de conhecimento de IA empresarial alimentados por Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Ele processa PDF, Word, Excel, Markdown e HTML em embeddings de vetor e os conecta à sua escolha de LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou um modelo local. Um motor de fluxo de trabalho visual permite que as equipes implementem agentes de perguntas e respostas inteligentes sem escrever código.
Hospedar o MaxKB em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, interações com clientes e conhecimento de negócios inteiramente dentro de sua infraestrutura, eliminando custos de nuvem por consulta enquanto lhe dá controle total sobre a seleção de modelos e a privacidade dos dados.
MaxKB: principais recursos
Perguntas e Respostas Baseadas em RAG
Processa documentos automaticamente em embeddings vetoriais para respostas precisas e fundamentadas na fonte a consultas complexas.
Ingestão Multi-Formato
Importa PDF, Word, Excel, Markdown, HTML e texto simples — além de rastreamento da web para construir bases de conhecimento a partir de conteúdo online.
Flexibilidade do Modelo
Funciona com OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, e modelos hospedados localmente para que você escolha a melhor opção em termos de custo e privacidade.
Mecanismo de Fluxo de Trabalho Visual
Orquestre processos de IA de várias etapas e integre agentes em sistemas de atendimento ao cliente ou de RH sem escrever código.
Integração de API
API REST completa e trechos de incorporação facilitam adicionar o agente de IA a qualquer site ou aplicação existente.
Por que executar MaxKB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.