MaxKB é uma plataforma de código aberto para a construção de agentes de base de conhecimento de IA empresarial alimentados por Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Ele processa PDF, Word, Excel, Markdown e HTML em embeddings de vetor e os conecta à sua escolha de LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou um modelo local. Um motor de fluxo de trabalho visual permite que as equipes implementem agentes de perguntas e respostas inteligentes sem escrever código.

Hospedar o MaxKB em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, interações com clientes e conhecimento de negócios inteiramente dentro de sua infraestrutura, eliminando custos de nuvem por consulta enquanto lhe dá controle total sobre a seleção de modelos e a privacidade dos dados.