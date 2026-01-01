O OpenEMR é o sistema de código aberto de prontuários eletrônicos (EHR) e gerenciamento de prática médica mais amplamente adotado no mundo. Desenvolvido para clínicas pequenas a grandes organizações de saúde, ele oferece um conjunto completo de ferramentas para registro de pacientes, documentação clínica, agendamento, faturamento e relatórios — tudo dentro de uma única plataforma auto-hospedada.

Auto-hospedar o OpenEMR em seu próprio VPS dá a você controle total sobre dados sensíveis de pacientes, garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade e mantendo os registros médicos em uma infraestrutura de sua propriedade. Sem taxas de licenciamento por usuário e com uma comunidade global ativa, o OpenEMR é uma alternativa comprovada aos caros sistemas EHR proprietários.