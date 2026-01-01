Implante OpenEMR com instalação em um clique.
Registros eletrônicos de saúde de código aberto e sistema de gerenciamento de prática médica usado por clínicas e provedores de saúde em todo o mundo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenEMR
O OpenEMR é o sistema de código aberto de prontuários eletrônicos (EHR) e gerenciamento de prática médica mais amplamente adotado no mundo. Desenvolvido para clínicas pequenas a grandes organizações de saúde, ele oferece um conjunto completo de ferramentas para registro de pacientes, documentação clínica, agendamento, faturamento e relatórios — tudo dentro de uma única plataforma auto-hospedada.
Auto-hospedar o OpenEMR em seu próprio VPS dá a você controle total sobre dados sensíveis de pacientes, garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade e mantendo os registros médicos em uma infraestrutura de sua propriedade. Sem taxas de licenciamento por usuário e com uma comunidade global ativa, o OpenEMR é uma alternativa comprovada aos caros sistemas EHR proprietários.
OpenEMR: principais recursos
Gestão de registros de pacientes
Armazene e recupere históricos completos de pacientes, incluindo dados demográficos, histórico médico, resultados de exames laboratoriais, prescrições e notas clínicas em um registro estruturado.
Agendamento
Gerencie as agendas dos profissionais, os agendamentos de pacientes e as visitas recorrentes com um agendador multi-recursos que gerencia múltiplos profissionais e locais.
Cobrança e codificação
Gerar sinistros de seguro com suporte para codificação ICD-10 e CPT, acompanhar pagamentos e gerenciar remessas para reduzir a sobrecarga administrativa de faturamento.
Suporte à decisão clínica
Exiba alertas de interação medicamentosa, alertas de alergia e lembretes de cuidados preventivos no ponto de atendimento para apoiar decisões clínicas mais seguras.
Prescrição eletrônica e exames laboratoriais
Envie prescrições eletronicamente para farmácias e receba resultados de exames estruturados diretamente nos prontuários dos pacientes, sem a necessidade de reinserção manual.
Por que executar OpenEMR na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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