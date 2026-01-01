O DenoKV é um banco de dados chave-valor moderno, construído pelos criadores do Deno, oferecendo armazenamento fortemente consistente com garantias de transação ACID e uma API nativa em JavaScript que se integra naturalmente às aplicações Deno. Ele suporta operações atômicas, índices secundários, versionamento automático e o tratamento eficiente tanto de pequenos metadados quanto de grandes objetos binários — tudo isso com o suporte de um mecanismo de armazenamento SQLite para persistência confiável.

Auto-hospedar o DenoKV em seu VPS oferece desempenho e custos previsíveis em comparação com serviços de banco de dados gerenciados, controle total sobre sua camada de dados e autenticação baseada em tokens para garantir acesso seguro. É o armazenamento de apoio ideal para aplicações Deno que precisam de armazenamento chave-valor confiável sem aprisionamento tecnológico ou preços variáveis da nuvem.