Implante DenoKV com instalação de um clique.
Banco de dados chave-valor fortemente consistente, desenvolvido pela equipe Deno, com transações ACID e uma API nativa de JavaScript.
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O que você pode criar com DenoKV
O DenoKV é um banco de dados chave-valor moderno, construído pelos criadores do Deno, oferecendo armazenamento fortemente consistente com garantias de transação ACID e uma API nativa em JavaScript que se integra naturalmente às aplicações Deno. Ele suporta operações atômicas, índices secundários, versionamento automático e o tratamento eficiente tanto de pequenos metadados quanto de grandes objetos binários — tudo isso com o suporte de um mecanismo de armazenamento SQLite para persistência confiável.
Auto-hospedar o DenoKV em seu VPS oferece desempenho e custos previsíveis em comparação com serviços de banco de dados gerenciados, controle total sobre sua camada de dados e autenticação baseada em tokens para garantir acesso seguro. É o armazenamento de apoio ideal para aplicações Deno que precisam de armazenamento chave-valor confiável sem aprisionamento tecnológico ou preços variáveis da nuvem.
DenoKV: principais recursos
Transações ACID
Garante atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade para todas as operações, tornando-o seguro para armazenar estados críticos de aplicações.
API Nativa de JavaScript
Projetado especificamente para Deno com uma API assíncrona idiomática que se integra naturalmente em aplicativos Deno existentes e projetos Deno Deploy.
Operações Atômicas Multichave
Execute operações condicionais de leitura-modificação-escrita em múltiplas chaves em uma única transação atômica, permitindo o gerenciamento de estado livre de condições de corrida.
Índices secundários
Defina índices secundários em seus dados para permitir pesquisas eficientes além da chave primária, sem infraestrutura de consulta externa.
Segurança baseada em token
Protege todo o acesso ao banco de dados com um token de acesso gerado, impedindo conexões não autorizadas ao armazenamento de chave-valor.
Por que executar DenoKV na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.