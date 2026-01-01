Implante o Firefox com instalação em um clique.
Navegador Firefox auto-hospedado, acessível de qualquer dispositivo por uma interface web, com favoritos, extensões e configurações persistentes.
Escolha um plano VPS para Firefox
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Firefox
O Firefox no Docker executa um navegador completo no seu VPS e o transmite para qualquer navegador web moderno através de uma interface web. Isso oferece a você um ambiente de navegação isolado que protege seus dispositivos locais, mascara seu endereço IP residencial e permite que você mantenha um perfil de navegação consistente — completo com favoritos, senhas e extensões — acessível de qualquer lugar do mundo.
Auto-hospedar o Firefox no seu VPS significa que suas sessões de navegação nunca são processadas através de um serviço comercial de área de trabalho remota, dando a pesquisadores de segurança, usuários preocupados com a privacidade e equipes remotas um navegador privado e sempre disponível sob seu próprio controle.
Firefox: principais recursos
Ambiente de Navegação Isolado
Navegue a partir do IP do VPS em vez da sua conexão local, protegendo seu sistema local contra ameaças baseadas na web e mascarando seu endereço residencial.
Perfil Persistente
Favoritos, histórico, senhas e extensões instaladas sobrevivem a reinicializações de contêineres, proporcionando uma experiência de navegador consistente sempre.
Acesso de Qualquer Dispositivo
Abra sua sessão do navegador em qualquer navegador web moderno — nenhuma instalação de software ou cliente VNC é necessária no dispositivo de acesso.
Suporte a Extensões
Instale qualquer complemento do Firefox, incluindo bloqueadores de anúncios, gerenciadores de senhas e ferramentas de privacidade, assim como você faria em uma instalação local do Firefox.
Streaming de Áudio
O áudio da web é ativado por padrão para que você possa reproduzir mídias, assistir a vídeos e usar aplicativos de voz baseados na web através da sessão remota.
Por que executar Firefox na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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