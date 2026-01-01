O Firefox no Docker executa um navegador completo no seu VPS e o transmite para qualquer navegador web moderno através de uma interface web. Isso oferece a você um ambiente de navegação isolado que protege seus dispositivos locais, mascara seu endereço IP residencial e permite que você mantenha um perfil de navegação consistente — completo com favoritos, senhas e extensões — acessível de qualquer lugar do mundo.

Auto-hospedar o Firefox no seu VPS significa que suas sessões de navegação nunca são processadas através de um serviço comercial de área de trabalho remota, dando a pesquisadores de segurança, usuários preocupados com a privacidade e equipes remotas um navegador privado e sempre disponível sob seu próprio controle.