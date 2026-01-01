EMQX é um message broker MQTT de código aberto e altamente escalável, projetado para IoT, automação industrial e streaming de dados em tempo real. Ele lida com milhões de conexões MQTT simultâneas com latência de submilisegundos e suporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, juntamente com MQTT sobre WebSockets. Um mecanismo de regras integrado permite processar, rotear e transformar mensagens de dispositivos sem escrever código de backend, conectando-se diretamente a bancos de dados, serviços de nuvem e endpoints HTTP.

O painel web incluído oferece uma interface de gerenciamento abrangente para monitorar a saúde do cluster, estatísticas de conexão, árvores de assinatura e fluxos do mecanismo de regras em tempo real. Hospedar o EMQX em seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de mensagens IoT — sem taxas de nuvem por mensagem, sem dependência de fornecedor e com visibilidade total da sua camada de comunicação de dispositivos.