Implante EMQX com um clique.
Broker MQTT de código aberto de alto desempenho para IoT e mensagens em tempo real com um painel de gerenciamento web integrado.
Escolha um plano VPS para EMQX
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EMQX
EMQX é um message broker MQTT de código aberto e altamente escalável, projetado para IoT, automação industrial e streaming de dados em tempo real. Ele lida com milhões de conexões MQTT simultâneas com latência de submilisegundos e suporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, juntamente com MQTT sobre WebSockets. Um mecanismo de regras integrado permite processar, rotear e transformar mensagens de dispositivos sem escrever código de backend, conectando-se diretamente a bancos de dados, serviços de nuvem e endpoints HTTP.
O painel web incluído oferece uma interface de gerenciamento abrangente para monitorar a saúde do cluster, estatísticas de conexão, árvores de assinatura e fluxos do mecanismo de regras em tempo real. Hospedar o EMQX em seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de mensagens IoT — sem taxas de nuvem por mensagem, sem dependência de fornecedor e com visibilidade total da sua camada de comunicação de dispositivos.
EMQX: principais recursos
Suporte MQTT 5.0
Implementação completa do MQTT 5.0 incluindo expiração de sessão, expiração de mensagem, códigos de razão, assinaturas compartilhadas e padrões de solicitação/resposta para aplicações IoT modernas.
Mecanismo de Regras integrado
Processe, filtre e direcione mensagens de dispositivos usando regras semelhantes a SQL que encaminham dados para bancos de dados, Kafka, webhooks HTTP ou outros brokers MQTT sem código personalizado.
MQTT sobre WebSockets
Conecte navegadores web e clientes JavaScript diretamente ao EMQX através de conexões WebSocket seguras, habilitando painéis IoT em tempo real sem uma ponte separada.
Painel de Gerenciamento de Sites
Monitore contagens de conexão, árvores de assinatura, taxas de mensagem e o desempenho do motor de regras em tempo real através da interface web administrativa integrada.
Alta Concorrência
O EMQX gerencia milhões de conexões de dispositivos simultâneas em um único nó, tornando-o adequado para tudo, desde pequenas configurações de automação residencial até implantações industriais em larga escala.
Por que executar EMQX na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.