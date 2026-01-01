Mastodon é a principal rede social federada de código aberto — o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de usuários em todo o mundo. Parece e funciona como uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é de propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e usuários em qualquer servidor podem seguir e conversar com usuários em qualquer outro servidor.

Executar sua própria instância Mastodon em um VPS lhe oferece um lar permanente no fediverso — um que você controla totalmente. Você define as regras, escolhe quem pode se inscrever, decide quem federa com quem e detém os dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa mudar os termos amanhã.