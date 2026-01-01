Implante Mastodon com instalação em um clique.
Plataforma de microblogging auto-hospedada e federada que se conecta a uma rede global de servidores de propriedade independente.
Escolha um plano VPS para Mastodon
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mastodon
Mastodon é a principal rede social federada de código aberto — o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de usuários em todo o mundo. Parece e funciona como uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é de propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e usuários em qualquer servidor podem seguir e conversar com usuários em qualquer outro servidor.
Executar sua própria instância Mastodon em um VPS lhe oferece um lar permanente no fediverso — um que você controla totalmente. Você define as regras, escolhe quem pode se inscrever, decide quem federa com quem e detém os dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa mudar os termos amanhã.
Mastodon: principais recursos
Federação ActivityPub
Suporta o padrão W3C ActivityPub, para que sua instância interopere com todos os outros servidores Mastodon, Pleroma, Misskey e o fediverso mais amplo.
Linha do tempo cronológica
As publicações aparecem na ordem em que foram enviadas — sem classificação algorítmica, sem anúncios recomendados, sem feed reordenado competindo por engajamento.
Moderação em nível de servidor
Regras da comunidade definidas pelo proprietário, avisos de conteúdo e bloqueios em nível de instância permitem que você cultive uma comunidade com o tom que você deseja.
Compositor de posts rico
Até 500 caracteres por post (configurável), enquetes, anexos de mídia, avisos de conteúdo, texto alternativo e visibilidade personalizável por post.
API Aberta e clientes
APIs REST e de streaming maduras impulsionam um vasto ecossistema de clientes móveis e de desktop, incluindo os aplicativos oficiais do Mastodon para iOS e Android.
Por que executar Mastodon na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.