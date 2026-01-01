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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Mastodon

Mastodon é a principal rede social federada de código aberto — o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de usuários em todo o mundo. Parece e funciona como uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é de propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e usuários em qualquer servidor podem seguir e conversar com usuários em qualquer outro servidor.

Executar sua própria instância Mastodon em um VPS lhe oferece um lar permanente no fediverso — um que você controla totalmente. Você define as regras, escolhe quem pode se inscrever, decide quem federa com quem e detém os dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa mudar os termos amanhã.

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O que você pode criar com {name}

Mastodon: principais recursos

Federação ActivityPub

Suporta o padrão W3C ActivityPub, para que sua instância interopere com todos os outros servidores Mastodon, Pleroma, Misskey e o fediverso mais amplo.

Linha do tempo cronológica

As publicações aparecem na ordem em que foram enviadas — sem classificação algorítmica, sem anúncios recomendados, sem feed reordenado competindo por engajamento.

Moderação em nível de servidor

Regras da comunidade definidas pelo proprietário, avisos de conteúdo e bloqueios em nível de instância permitem que você cultive uma comunidade com o tom que você deseja.

Compositor de posts rico

Até 500 caracteres por post (configurável), enquetes, anexos de mídia, avisos de conteúdo, texto alternativo e visibilidade personalizável por post.

API Aberta e clientes

APIs REST e de streaming maduras impulsionam um vasto ecossistema de clientes móveis e de desktop, incluindo os aplicativos oficiais do Mastodon para iOS e Android.

Por que executar Mastodon na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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