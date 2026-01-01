O Focalboard é uma plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto, desenvolvida pela Mattermost como uma alternativa auto-hospedada ao Trello, Notion e Asana. Ele combina quadros Kanban intuitivos com vários modos de visualização — tabela, galeria e calendário — para que você possa visualizar os mesmos dados do projeto no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os cartões suportam propriedades personalizadas, rótulos, datas de vencimento e anexos, adaptando-se a qualquer tipo de projeto, desde sprints de software até calendários de conteúdo.

Auto-hospedar o Focalboard no seu VPS significa quadros, cartões e membros da equipe ilimitados a um custo previsível — sem precificação por usuário, sem limites de contagem de quadros e sem o risco de seus dados de projeto serem monetizados. O backend SQLite leve não requer banco de dados externo, mantendo a implantação e a manutenção simples.