Implante o Focalboard com um clique.
Ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto com visualizações Kanban, de tabela, de galeria e de calendário para equipes e indivíduos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Focalboard
O Focalboard é uma plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto, desenvolvida pela Mattermost como uma alternativa auto-hospedada ao Trello, Notion e Asana. Ele combina quadros Kanban intuitivos com vários modos de visualização — tabela, galeria e calendário — para que você possa visualizar os mesmos dados do projeto no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Os cartões suportam propriedades personalizadas, rótulos, datas de vencimento e anexos, adaptando-se a qualquer tipo de projeto, desde sprints de software até calendários de conteúdo.
Auto-hospedar o Focalboard no seu VPS significa quadros, cartões e membros da equipe ilimitados a um custo previsível — sem precificação por usuário, sem limites de contagem de quadros e sem o risco de seus dados de projeto serem monetizados. O backend SQLite leve não requer banco de dados externo, mantendo a implantação e a manutenção simples.
Focalboard: principais recursos
Múltiplos Modos de Visualização
Alterne entre as visualizações Kanban, tabela, galeria e calendário dos mesmos dados para combinar com a forma como você pensa sobre seu projeto.
Propriedades Personalizadas
Adicione campos personalizados, rótulos, datas e responsáveis aos cartões para adaptar cada quadro às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho.
Colaboração em Tempo Real
Vários membros da equipe podem editar quadros simultaneamente, com comentários e @menções mantendo a comunicação em contexto.
Importar de ferramentas populares
Migre projetos existentes do Trello, Asana e Notion usando a funcionalidade de importação integrada para evitar começar do zero.
Modelos de Quadro
Modelos pré-construídos para tipos de projeto comuns permitem que você configure um novo quadro em segundos com a estrutura certa já definida.
Por que executar Focalboard na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.