NetBox é a plataforma de código aberto líder para modelagem e documentação de infraestrutura de rede. Originalmente desenvolvido pela DigitalOcean, ele fornece uma fonte abrangente de verdade para gerenciamento de endereços IP (IPAM), gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM), circuitos, conexões e recursos de virtualização. Engenheiros de rede usam o NetBox para rastrear cada dispositivo, cabo, endereço IP e VLAN em toda a sua infraestrutura.

Auto-hospedar o NetBox em seu VPS mantém toda a documentação de rede privada e acessível para sua equipe de operações. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados, Redis para cache e tarefas em segundo plano, e um processo de worker dedicado para execução confiável de tarefas. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais configuradas durante a implantação.