Plataforma de modelagem e documentação de infraestrutura de rede de código aberto para endereços IP, racks e circuitos.
Escolha um plano VPS para NetBox
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NetBox
NetBox é a plataforma de código aberto líder para modelagem e documentação de infraestrutura de rede. Originalmente desenvolvido pela DigitalOcean, ele fornece uma fonte abrangente de verdade para gerenciamento de endereços IP (IPAM), gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM), circuitos, conexões e recursos de virtualização. Engenheiros de rede usam o NetBox para rastrear cada dispositivo, cabo, endereço IP e VLAN em toda a sua infraestrutura.
Auto-hospedar o NetBox em seu VPS mantém toda a documentação de rede privada e acessível para sua equipe de operações. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados, Redis para cache e tarefas em segundo plano, e um processo de worker dedicado para execução confiável de tarefas. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais configuradas durante a implantação.
NetBox: principais recursos
Gerenciamento de endereço IP
Rastreie prefixos IP, endereços, intervalos e VLANs com organização hierárquica e rastreamento de utilização.
Inventário de dispositivos
Modele dispositivos de rede, tipos de dispositivo, fabricantes e plataformas com diagramas de elevação de rack e rastreamentos de cabos.
Rastreamento de circuito
Documente os circuitos WAN, provedores e conexões com mapeamento de terminação A/Z e detalhes de contrato.
APIs REST e GraphQL
APIs REST e GraphQL completas permitem automação, integração com ferramentas de monitoramento e gerenciamento programático de infraestrutura.
Campos personalizados
Estenda qualquer tipo de objeto com campos personalizados, tags e regras de validação para atender às necessidades específicas de documentação da sua organização.
Registro de alterações
Trilha de auditoria completa de cada alteração nos registros de infraestrutura com atribuição de usuário e registros de data e hora.
Por que executar NetBox na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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