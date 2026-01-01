O Weblate é uma poderosa plataforma de gerenciamento de tradução de código aberto que se integra diretamente com Git, GitHub, GitLab e Bitbucket para manter as traduções sincronizadas com sua base de código. Os tradutores trabalham através de uma interface web intuitiva, enquanto as alterações são automaticamente confirmadas de volta aos seus repositórios, eliminando trocas manuais de arquivos e conflitos de mesclagem.

Com suporte para mais de 50 formatos de arquivo, memória de tradução integrada, sugestões de tradução automática e verificações de qualidade, o Weblate otimiza cada etapa do processo de localização. A auto-hospedagem em seu próprio VPS remove os limites de preço por usuário e mantém as strings de origem proprietárias confidenciais.