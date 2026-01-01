Implante Weblate com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de tradução baseada na web com integração robusta de controle de versão para fluxos de trabalho de localização contínuos.
Escolha um plano VPS para Weblate
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Weblate
O Weblate é uma poderosa plataforma de gerenciamento de tradução de código aberto que se integra diretamente com Git, GitHub, GitLab e Bitbucket para manter as traduções sincronizadas com sua base de código. Os tradutores trabalham através de uma interface web intuitiva, enquanto as alterações são automaticamente confirmadas de volta aos seus repositórios, eliminando trocas manuais de arquivos e conflitos de mesclagem.
Com suporte para mais de 50 formatos de arquivo, memória de tradução integrada, sugestões de tradução automática e verificações de qualidade, o Weblate otimiza cada etapa do processo de localização. A auto-hospedagem em seu próprio VPS remove os limites de preço por usuário e mantém as strings de origem proprietárias confidenciais.
Weblate: principais recursos
Integração de controle de versão
Sincronize traduções automaticamente com repositórios Git, GitHub, GitLab e Bitbucket sem trocas manuais de arquivos.
Mais de 50 formatos de arquivo
Suporte a PO, XLIFF, JSON, recursos Android, strings iOS, propriedades Java e dezenas de outros formatos de tradução.
Memória de tradução
Reutilize strings previamente traduzidas entre projetos para manter a consistência e acelerar o trabalho de localização.
Tradução automática
Obtenha sugestões de tradução automática do DeepL, Google Translate e LibreTranslate para acelerar os fluxos de trabalho.
Verificações de qualidade
Detectar erros de placeholder, problemas de formatação e inconsistências automaticamente antes que as traduções cheguem à produção.
Revisar fluxos de trabalho
Configure processos de aprovação com permissões baseadas em função para garantir a qualidade da tradução em toda a sua equipe.
Por que executar Weblate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.