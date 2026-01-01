Até 70% de desconto no Collabora Online

Implante o Collabora Online com instalação em um clique.

Pacote de escritório online auto-hospedado baseado no LibreOffice que permite que equipes coeditem documentos, planilhas e apresentações no navegador.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante o Collabora Online com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Collabora Online

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Collabora Online

O Collabora Online é um pacote de escritório online auto-hospedado baseado na tecnologia LibreOffice que funciona inteiramente no navegador. As equipes abrem documentos Word, Excel e PowerPoint diretamente de um aplicativo de armazenamento de arquivos como Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells e os coeditam em tempo real com cursores em tempo real, comentários, controle de alterações e pré-visualizações instantâneas — sem cliente de desktop, sem Microsoft 365, sem Google Workspace necessário.

Auto-hospedar o Collabora em seu próprio VPS mantém cada documento, planilha e apresentação em uma infraestrutura que você controla. Combine-o com um dos aplicativos de armazenamento de arquivos neste catálogo para dar à sua equipe uma substituição completa no local para pacotes de escritório em nuvem, com compatibilidade total de formato de arquivo e sem taxas por usuário.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Collabora Online: principais recursos

Colaboração em tempo real

Vários usuários editam o mesmo arquivo do Word, Excel ou PowerPoint simultaneamente, com cursores em tempo real, comentários e sincronização instantânea de alterações.

Compatibilidade com Microsoft Office

Abra e salve arquivos .docx, .xlsx e .pptx sem perda de conversão graças à renderização nativa do LibreOffice de formatos OOXML.

Integra-se com o armazenamento de arquivos

Integra-se a Nextcloud, Seafile, Pydio Cells e outros servidores de arquivos compatíveis com WOPI sem nenhuma alteração de código no aplicativo host.

Acompanhar alterações e comentários

Revise documentos com o modo de controle de alterações, comentários em linha, sugestões e histórico de versões, familiar de suítes de escritório para desktop.

Adaptado para dispositivos móveis e tablets

A interface do editor otimizada para toque funciona em celulares, tablets e Chromebooks para que os colaboradores possam editar de qualquer dispositivo.

Por que executar Collabora Online na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

AirTrail

AirTrail

Diário de voo pessoal com mapa interativo, estatísticas e suporte multiusuário

Selecionar
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki leve auto-hospedada com páginas com suporte Git e edição em Markdown

Selecionar
Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidade financeira auto-hospedada com relatórios inteligentes e suporte a múltiplas moedas

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.