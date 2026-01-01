Implante o Collabora Online com instalação em um clique.
Pacote de escritório online auto-hospedado baseado no LibreOffice que permite que equipes coeditem documentos, planilhas e apresentações no navegador.
Escolha um plano VPS para Collabora Online
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Collabora Online
O Collabora Online é um pacote de escritório online auto-hospedado baseado na tecnologia LibreOffice que funciona inteiramente no navegador. As equipes abrem documentos Word, Excel e PowerPoint diretamente de um aplicativo de armazenamento de arquivos como Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells e os coeditam em tempo real com cursores em tempo real, comentários, controle de alterações e pré-visualizações instantâneas — sem cliente de desktop, sem Microsoft 365, sem Google Workspace necessário.
Auto-hospedar o Collabora em seu próprio VPS mantém cada documento, planilha e apresentação em uma infraestrutura que você controla. Combine-o com um dos aplicativos de armazenamento de arquivos neste catálogo para dar à sua equipe uma substituição completa no local para pacotes de escritório em nuvem, com compatibilidade total de formato de arquivo e sem taxas por usuário.
Collabora Online: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários usuários editam o mesmo arquivo do Word, Excel ou PowerPoint simultaneamente, com cursores em tempo real, comentários e sincronização instantânea de alterações.
Compatibilidade com Microsoft Office
Abra e salve arquivos .docx, .xlsx e .pptx sem perda de conversão graças à renderização nativa do LibreOffice de formatos OOXML.
Integra-se com o armazenamento de arquivos
Integra-se a Nextcloud, Seafile, Pydio Cells e outros servidores de arquivos compatíveis com WOPI sem nenhuma alteração de código no aplicativo host.
Acompanhar alterações e comentários
Revise documentos com o modo de controle de alterações, comentários em linha, sugestões e histórico de versões, familiar de suítes de escritório para desktop.
Adaptado para dispositivos móveis e tablets
A interface do editor otimizada para toque funciona em celulares, tablets e Chromebooks para que os colaboradores possam editar de qualquer dispositivo.
Por que executar Collabora Online na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.