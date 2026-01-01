O Collabora Online é um pacote de escritório online auto-hospedado baseado na tecnologia LibreOffice que funciona inteiramente no navegador. As equipes abrem documentos Word, Excel e PowerPoint diretamente de um aplicativo de armazenamento de arquivos como Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells e os coeditam em tempo real com cursores em tempo real, comentários, controle de alterações e pré-visualizações instantâneas — sem cliente de desktop, sem Microsoft 365, sem Google Workspace necessário.

Auto-hospedar o Collabora em seu próprio VPS mantém cada documento, planilha e apresentação em uma infraestrutura que você controla. Combine-o com um dos aplicativos de armazenamento de arquivos neste catálogo para dar à sua equipe uma substituição completa no local para pacotes de escritório em nuvem, com compatibilidade total de formato de arquivo e sem taxas por usuário.