O ByteChef é uma plataforma de código aberto e low-code que permite às equipes construir integrações de API e automatizar fluxos de trabalho entre aplicações SaaS, APIs internas e bancos de dados através de um editor visual. Com suporte para mais de 200 componentes e múltiplas linguagens de programação, usuários técnicos e não técnicos podem construir automações sofisticadas sem escrever código extensivo.

Hospedar o ByteChef em seu próprio VPS mantém a lógica do seu fluxo de trabalho, credenciais e dados de negócios inteiramente sob seu controle — sem acesso de fornecedores, sem precificação baseada em uso e sem dependência de uma nuvem de automação de terceiros.