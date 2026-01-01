Mayan EDMS é um sistema de gerenciamento de documentos de nível empresarial, gratuito e de código aberto, que captura, armazena, organiza e recupera os documentos da sua organização através de uma interface web limpa. Construído em Django e usado em organizações de saúde, jurídicas, governamentais e financeiras em todo o mundo, o Mayan oferece OCR, pesquisa de texto completo, fluxos de trabalho automatizados, controle de acesso baseado em função granular, histórico de versões e gabinetes orientados por metadados — recursos tipicamente encontrados em produtos DMS comerciais que custam milhares de dólares por licença.

Hospedar o Mayan EDMS em seu VPS mantém cada documento, log de auditoria e fluxo de trabalho dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros. Os documentos são armazenados criptografados em repouso, e o rico sistema de permissões permite que você separe a visibilidade entre departamentos, clientes ou escopos de conformidade.