Implante Mayan EDMS com instalação em um clique.
Gerenciamento de documentos empresariais de código aberto com OCR, pesquisa de texto completo, fluxos de trabalho, permissões baseadas em função e controle de versão.
Escolha um plano VPS para Mayan EDMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mayan EDMS
Mayan EDMS é um sistema de gerenciamento de documentos de nível empresarial, gratuito e de código aberto, que captura, armazena, organiza e recupera os documentos da sua organização através de uma interface web limpa. Construído em Django e usado em organizações de saúde, jurídicas, governamentais e financeiras em todo o mundo, o Mayan oferece OCR, pesquisa de texto completo, fluxos de trabalho automatizados, controle de acesso baseado em função granular, histórico de versões e gabinetes orientados por metadados — recursos tipicamente encontrados em produtos DMS comerciais que custam milhares de dólares por licença.
Hospedar o Mayan EDMS em seu VPS mantém cada documento, log de auditoria e fluxo de trabalho dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros. Os documentos são armazenados criptografados em repouso, e o rico sistema de permissões permite que você separe a visibilidade entre departamentos, clientes ou escopos de conformidade.
Mayan EDMS: principais recursos
OCR e pesquisa de texto completo
O OCR integrado extrai texto de PDFs e imagens digitalizados, indexando cada palavra para pesquisa de texto completo instantânea em toda a biblioteca de documentos.
Fluxos de trabalho automatizados
Defina fluxos de trabalho de aprovação em várias etapas com roteamento condicional, revisão paralela e ações acionadas em transições de estado de documento.
Permissões baseadas em nível de acesso
Controle de acesso granular em nível de documento, gabinete e tipo de metadados permite separar a visibilidade por departamento, cliente ou escopo de conformidade.
Gabinetes e metadados
Organize documentos em armários hierárquicos com campos de metadados personalizados, regras de arquivamento inteligentes e filtragem baseada em tags para recuperação rápida.
Histórico de versões e log de auditoria
Cada upload, edição, comentário e visualização é versionado e auditado, fornecendo uma cadeia de custódia completa para conformidade e requisitos regulatórios.
REST API e integrações
Sistema abrangente de API REST e webhook facilitam a integração do Mayan com CRMs, ERPs e plataformas de assinatura eletrônica existentes.
Por que executar Mayan EDMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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