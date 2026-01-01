TaxHacker é um aplicativo de contabilidade de código aberto, alimentado por IA, desenvolvido para freelancers, indie hackers e pequenos negócios. Ele elimina a entrada manual de dados usando grandes modelos de linguagem para extrair automaticamente valores, datas, comerciantes, dados fiscais e itens de linha de recibos e faturas carregados.

Ao contrário das ferramentas de contabilidade SaaS, o TaxHacker funciona inteiramente na sua própria infraestrutura — seus documentos financeiros nunca saem do seu servidor. Ele suporta mais de 170 moedas mundiais com conversão automática de taxa de câmbio histórica, funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral ou modelos locais via Ollama, e permite que você crie categorias personalizadas e prompts de IA adaptados aos seus fluxos de trabalho de negócio específicos.