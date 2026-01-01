Implante o TaxHacker com instalação de um clique.
Ferramenta de contabilidade com IA auto-hospedada que extrai dados automaticamente de recibos e faturas para freelancers e pequenos negócios.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TaxHacker
TaxHacker é um aplicativo de contabilidade de código aberto, alimentado por IA, desenvolvido para freelancers, indie hackers e pequenos negócios. Ele elimina a entrada manual de dados usando grandes modelos de linguagem para extrair automaticamente valores, datas, comerciantes, dados fiscais e itens de linha de recibos e faturas carregados.
Ao contrário das ferramentas de contabilidade SaaS, o TaxHacker funciona inteiramente na sua própria infraestrutura — seus documentos financeiros nunca saem do seu servidor. Ele suporta mais de 170 moedas mundiais com conversão automática de taxa de câmbio histórica, funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral ou modelos locais via Ollama, e permite que você crie categorias personalizadas e prompts de IA adaptados aos seus fluxos de trabalho de negócio específicos.
TaxHacker: principais recursos
Extração de Documentos com IA
Analisa automaticamente recibos e faturas para extrair valores, datas, comerciantes e dados fiscais sem entrada manual.
Suporte a Múltiplas Moedas
Rastreia transações em mais de 170 moedas e 14 criptomoedas com conversão automática de taxa de câmbio histórica.
Provedores de LLM Flexíveis
Funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou modelos locais como Ollama — escolha o provedor que se adapta às suas necessidades de privacidade e custo.
Categorias Personalizadas
Crie categorias, projetos e campos personalizados com prompts de IA personalizados ajustados aos seus fluxos de trabalho de negócios específicos.
Controle Completo de Dados
Todos os documentos financeiros permanecem no seu próprio servidor — nenhum serviço de terceiros nunca vê seus dados comerciais confidenciais.
Operações em massa
A filtragem avançada, a pesquisa de texto completo, as operações em massa e a exportação de dados facilitam a preparação para a temporada de impostos.
Por que executar TaxHacker na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.