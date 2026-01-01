O WebTop oferece um ambiente de desktop Linux completo acessível de qualquer navegador através de streaming KasmVNC. Desenvolvido por LinuxServer.io, ele fornece KDE, XFCE e outros ambientes de desktop com armazenamento persistente de diretório inicial, gerenciamento de arquivos integrado, passagem de áudio e vídeo, e desempenho gráfico suave via configuração de memória compartilhada.

Auto-hospedar o WebTop em um VPS oferece um desktop remoto seguro acessível sem VPN ou software cliente RDP. É ideal para executar aplicativos gráficos Linux em ambientes restritos, fornecendo um espaço de trabalho consistente para desenvolvimento ou produtividade, acessível de qualquer dispositivo com um navegador.