Implante WebTop com instalação de um clique.
Ambiente de desktop Linux completo no seu navegador com sessões persistentes, gerenciamento de arquivos e suporte a áudio/vídeo.
Escolha um plano VPS para WebTop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WebTop
O WebTop oferece um ambiente de desktop Linux completo acessível de qualquer navegador através de streaming KasmVNC. Desenvolvido por LinuxServer.io, ele fornece KDE, XFCE e outros ambientes de desktop com armazenamento persistente de diretório inicial, gerenciamento de arquivos integrado, passagem de áudio e vídeo, e desempenho gráfico suave via configuração de memória compartilhada.
Auto-hospedar o WebTop em um VPS oferece um desktop remoto seguro acessível sem VPN ou software cliente RDP. É ideal para executar aplicativos gráficos Linux em ambientes restritos, fornecendo um espaço de trabalho consistente para desenvolvimento ou produtividade, acessível de qualquer dispositivo com um navegador.
WebTop: principais recursos
Desktop baseado em navegador
Acesse um desktop Linux completo de qualquer navegador sem instalar VPN, RDP ou software cliente de desktop remoto.
Múltiplos ambientes de desktop
Escolha entre KDE, XFCE, MATE e outros ambientes de desktop, dependendo do seu fluxo de trabalho e preferências de recursos.
Armazenamento persistente
Diretório inicial e dados de aplicação persistem entre as sessões, mantendo seus arquivos e configurações intactos entre reconexões.
Suporte de áudio e vídeo
A passagem de multimídia permite reproduzir áudio e vídeo dentro do ambiente de desktop conteinerizado.
Acesso remoto seguro
Acessar o desktop via HTTPS através do Traefik sem expor as portas RDP ou VNC diretamente à internet.
Por que executar WebTop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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