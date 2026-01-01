Implante Imaginary em instalação de um clique.
Microsserviço HTTP rápido e escalável para processamento de imagem de alto desempenho alimentado por libvips.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Imaginary
Imaginary é um microsserviço HTTP de código aberto escrito em Go que realiza operações de processamento de imagem de alto desempenho, como redimensionar, cortar, girar, marca d'água, conversão de formato e corte inteligente. Apoiado por libvips, ele processa imagens várias vezes mais rápido que ImageMagick ou GraphicsMagick, usando significativamente menos memória.
Auto-hospedar o Imaginary em seu VPS oferece um serviço privado de processamento de imagem de baixa latência para seus próprios sites, aplicativos móveis e pipelines, sem taxas por solicitação e sem exposição de dados de terceiros. Ele está pronto para ser integrado via uma API HTTP simples e suporta autorização por chave de API, assinatura de URL, limitação de taxa e CORS para exposição pública segura.
Imaginary: principais recursos
desempenho do libvips
Processe imagens JPEG, PNG, WEBP, HEIF e TIFF até 8x mais rápido que o ImageMagick com baixo consumo de memória.
Operações de imagem avançadas
Redimensionar, cortar, corte inteligente, girar, aplicar zoom, adicionar marca d'água, borrar e converter formatos através de um único endpoint HTTP por operação.
Transformações de pipeline
Encadeie múltiplas transformações de imagem independentes em uma única requisição HTTP para renderizar derivados sem viagens de ida e volta adicionais.
Chave de API e assinatura de URL
Proteja o serviço com autorização de chave de API e assinaturas HMAC de URL para prevenir abusos quando exposto a clientes públicos.
Limitação de concorrência
O limitador HTTP integrado limita requisições simultâneas por segundo para manter o serviço responsivo sob tráfego intenso.
Fontes de URL remotas
Busque e processe imagens diretamente de fontes HTTP remotas ou de um diretório local montado usando parâmetros de consulta.
Por que executar Imaginary na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.