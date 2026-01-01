Imaginary é um microsserviço HTTP de código aberto escrito em Go que realiza operações de processamento de imagem de alto desempenho, como redimensionar, cortar, girar, marca d'água, conversão de formato e corte inteligente. Apoiado por libvips, ele processa imagens várias vezes mais rápido que ImageMagick ou GraphicsMagick, usando significativamente menos memória.

Auto-hospedar o Imaginary em seu VPS oferece um serviço privado de processamento de imagem de baixa latência para seus próprios sites, aplicativos móveis e pipelines, sem taxas por solicitação e sem exposição de dados de terceiros. Ele está pronto para ser integrado via uma API HTTP simples e suporta autorização por chave de API, assinatura de URL, limitação de taxa e CORS para exposição pública segura.