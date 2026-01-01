Implante GreptimeDB com instalação em um clique.
Banco de dados de observabilidade unificada de código aberto para métricas, logs e traces com SQL e PromQL em um único mecanismo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GreptimeDB
GreptimeDB é um banco de dados de observabilidade de código aberto construído em Rust que armazena métricas, logs e traces como eventos amplos em um único motor colunar. Um único banco de dados substitui o trio típico de Prometheus, Loki e Elasticsearch, permitindo que você faça JOIN entre sinais em SQL e sirva dashboards, alertas e agentes de IA a partir de um único backend, em vez de três.
Hospedar o GreptimeDB em seu próprio VPS mantém a telemetria de alta cardinalidade sob seu controle, sem cobrança SaaS por ponto de dados, e a mesma instância se comunica com Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e o protocolo de linha InfluxDB — assim, coletores e dashboards existentes se conectam sem a necessidade de reescritas.
GreptimeDB: principais recursos
Modelo de dados unificado
Armazene métricas, logs e rastreamentos como eventos amplos com carimbo de data/hora em um único mecanismo colunar e faça JOIN entre sinais com SQL simples.
SQL e PromQL
Consulte os mesmos dados com SQL para análises e PromQL para regras de alerta do Grafana — nenhuma camada de consulta separada ou camada de tradução é necessária.
OpenTelemetry Nativo
Ingerir OTLP para métricas, logs e rastreamentos diretamente, sem sidecars de exportador ou SDKs específicos do fornecedor entre seus serviços e o banco de dados.
Amplo suporte a protocolos
Suporta escrita remota do Prometheus, protocolo de linha do InfluxDB, push do Loki e clientes MySQL ou PostgreSQL na mesma instância para migrações drop-in.
Painel web integrado
Explore tabelas, execute consultas SQL e PromQL e inspecione o status do cluster a partir de uma interface web integrada, sem instalar um frontend separado.
Armazenamento de objetos pronto
Configure S3, GCS ou Azure Blob como armazenamento principal com um cache de disco local para reduzir o custo de retenção de longo prazo em telemetria de alto volume.
Por que executar GreptimeDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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