GreptimeDB é um banco de dados de observabilidade de código aberto construído em Rust que armazena métricas, logs e traces como eventos amplos em um único motor colunar. Um único banco de dados substitui o trio típico de Prometheus, Loki e Elasticsearch, permitindo que você faça JOIN entre sinais em SQL e sirva dashboards, alertas e agentes de IA a partir de um único backend, em vez de três.

Hospedar o GreptimeDB em seu próprio VPS mantém a telemetria de alta cardinalidade sob seu controle, sem cobrança SaaS por ponto de dados, e a mesma instância se comunica com Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e o protocolo de linha InfluxDB — assim, coletores e dashboards existentes se conectam sem a necessidade de reescritas.