Implante Karaoke Eternal com um clique.
Plataforma de festa de karaokê auto-hospedada onde os convidados colocam músicas na fila a partir de seus navegadores móveis usando códigos QR.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Karaoke Eternal
Karaoke Eternal é uma plataforma de festa de karaokê totalmente auto-hospedada que transforma qualquer tela em um display de karaokê. Os convidados entram em uma sala escaneando um código QR e colocam músicas na fila diretamente do navegador do celular — sem necessidade de instalação de aplicativo. O anfitrião controla a reprodução de qualquer navegador, enquanto várias salas independentes permitem que você execute sessões simultâneas com filas separadas.
Os formatos suportados incluem faixas MP3+G com letras CDG, MP3+G compactado, vídeos de karaokê MP4 e visualizações WebGL para faixas sem letras. Mídia e configurações são armazenadas em um banco de dados SQLite incorporado, sem a necessidade de um serviço de banco de dados externo. A configuração inicial do administrador é concluída no primeiro acesso através da interface web. A auto-hospedagem em seu VPS mantém sua biblioteca de karaokê privada e sempre disponível sempre que uma festa começa.
Karaoke Eternal: principais recursos
Fila de Músicas para Celular
Convidados escaneiam um código QR e colocam músicas na fila diretamente do seu navegador móvel — sem precisar baixar aplicativo ou criar conta.
Múltiplas Salas de Festa
Realize sessões de karaokê simultâneas em salas independentes, cada uma com sua própria fila e reprodutor, ideal para grandes locais ou eventos.
CDG e Suporte a Vídeo
Reproduza faixas MP3+G sincronizadas com CDG, vídeos de karaokê MP4 e visualizações WebGL para faixas sem sobreposições de letras.
Atualizações da Fila em Tempo Real
Anfitriões e convidados veem a fila ao vivo ser atualizada em tempo real em todos os dispositivos conectados à mesma sala.
Não é necessário aplicativo
Toda a experiência de karaokê funciona no navegador — os convidados colocam músicas na fila e os anfitriões gerenciam a reprodução sem instalar nada.
Por que executar Karaoke Eternal na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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