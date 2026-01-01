Karaoke Eternal é uma plataforma de festa de karaokê totalmente auto-hospedada que transforma qualquer tela em um display de karaokê. Os convidados entram em uma sala escaneando um código QR e colocam músicas na fila diretamente do navegador do celular — sem necessidade de instalação de aplicativo. O anfitrião controla a reprodução de qualquer navegador, enquanto várias salas independentes permitem que você execute sessões simultâneas com filas separadas.

Os formatos suportados incluem faixas MP3+G com letras CDG, MP3+G compactado, vídeos de karaokê MP4 e visualizações WebGL para faixas sem letras. Mídia e configurações são armazenadas em um banco de dados SQLite incorporado, sem a necessidade de um serviço de banco de dados externo. A configuração inicial do administrador é concluída no primeiro acesso através da interface web. A auto-hospedagem em seu VPS mantém sua biblioteca de karaokê privada e sempre disponível sempre que uma festa começa.