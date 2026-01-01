bknd é um sistema de backend de código aberto que combina modelagem de dados, autenticação, manipulação de mídia e primitivas de fluxo de trabalho em um único serviço leve com uma interface de administração integrada. Construído em Padrões Web em vez de um único tempo de execução, ele funciona em qualquer lugar, de Node e Bun a Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, com acesso baseado em adaptador a SQLite, LibSQL ou Postgres sem forçar abstrações sobre o seu driver de banco de dados.

Hospedar o bknd em seu próprio Servidor VPS substitui plataformas BaaS presas a fornecedores como Firebase ou Supabase por um backend portátil que você possui totalmente. Não há taxas por solicitação, sem limites de linha e sem preços surpresa à medida que seu projeto cresce de protótipo para produção.