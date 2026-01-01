Implante bknd com instalação em um clique.
Alternativa leve ao Firebase que agrupa banco de dados, autenticação, mídia e interface de administração em um único backend auto-hospedado.
Escolha um plano VPS para bknd
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com bknd
bknd é um sistema de backend de código aberto que combina modelagem de dados, autenticação, manipulação de mídia e primitivas de fluxo de trabalho em um único serviço leve com uma interface de administração integrada. Construído em Padrões Web em vez de um único tempo de execução, ele funciona em qualquer lugar, de Node e Bun a Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, com acesso baseado em adaptador a SQLite, LibSQL ou Postgres sem forçar abstrações sobre o seu driver de banco de dados.
Hospedar o bknd em seu próprio Servidor VPS substitui plataformas BaaS presas a fornecedores como Firebase ou Supabase por um backend portátil que você possui totalmente. Não há taxas por solicitação, sem limites de linha e sem preços surpresa à medida que seu projeto cresce de protótipo para produção.
bknd: principais recursos
Modelagem visual de dados
Defina entidades, campos e relações através da UI de administração e obtenha endpoints REST instantâneos, além de um SDK TypeScript tipado para cada coleção.
Autenticação integrada
Login com email e senha, tokens JWT, funções e permissões já vêm prontos, substituindo serviços de identidade de terceiros para a maioria dos aplicativos.
Gerenciamento de mídia integrado
Envie, armazene e sirva arquivos localmente ou através de provedores compatíveis com S3, como R2, Tigris e Minio, sem acoplar uma pilha de armazenamento separada.
Automação de fluxo de trabalho
Componha fluxos multi-etapas que reagem a mudanças nos dados, agendam tarefas e chamam APIs externas diretamente do mesmo backend que alimenta seu aplicativo.
Adaptadores de Framework
Adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda e muito mais permitem incorporar a mesma instância bknd dentro de um projeto front-end existente.
Por que executar bknd na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.