Plandex é um agente de codificação de IA de código aberto que vive no seu terminal e lida com tarefas de software do mundo real, abrangendo dezenas de arquivos e muitas etapas. Em vez de produzir trechos de código únicos, ele constrói e refina um plano, isola as alterações de arquivo para revisão baseada em diferenças antes de aplicá-las, e lida com até 2M de tokens de contexto para trabalhar em grandes bases de código.

Hospedar o Plandex em seu VPS mantém seu código, prompts e planos em uma infraestrutura que você controla, enquanto oferece um servidor persistente ao qual o Plandex CLI leve pode se conectar de qualquer máquina de desenvolvimento. Você traz suas próprias credenciais de provedor de modelo — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — assim, não há taxa de plataforma por assento ou bloqueio de fornecedor.