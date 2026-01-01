Implante Plandex com um clique.
Agente de codificação de IA de terminal de código aberto que planeja e executa grandes tarefas de várias etapas em vários arquivos.
Escolha um plano VPS para Plandex
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plandex
Plandex é um agente de codificação de IA de código aberto que vive no seu terminal e lida com tarefas de software do mundo real, abrangendo dezenas de arquivos e muitas etapas. Em vez de produzir trechos de código únicos, ele constrói e refina um plano, isola as alterações de arquivo para revisão baseada em diferenças antes de aplicá-las, e lida com até 2M de tokens de contexto para trabalhar em grandes bases de código.
Hospedar o Plandex em seu VPS mantém seu código, prompts e planos em uma infraestrutura que você controla, enquanto oferece um servidor persistente ao qual o Plandex CLI leve pode se conectar de qualquer máquina de desenvolvimento. Você traz suas próprias credenciais de provedor de modelo — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google ou Ollama local — assim, não há taxa de plataforma por assento ou bloqueio de fornecedor.
Plandex: principais recursos
Planeja grandes tarefas
Cria planos de várias etapas para mudanças que abrangem dezenas de arquivos em vez de produzir trechos de código únicos.
contexto de 2 milhões de tokens
Carrega e raciocina em grandes bases de código com uma janela de contexto de até 2 milhões de tokens.
Avaliação baseada em diferenças
Isola as edições de arquivos e mostra um diff para cada alteração, para que você possa aprovar ou rejeitar antes que algo toque sua árvore de trabalho.
Modelos multiprovedor
Conecta-se a OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini e modelos Ollama locais a partir de uma única sessão CLI.
REPL nativo do Terminal
Executa em um REPL de terminal com preenchimento difuso de comandos, suporte a scripting e piping — nenhuma aba do navegador é necessária.
Servidor auto-hospedado
A CLI no seu laptop se conecta ao servidor Plandex no seu VPS, mantendo os planos e o estado do projeto sob seu controle.
Por que executar Plandex na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.