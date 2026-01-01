Implante Fenrus com um clique.
Página inicial e painel pessoal para acesso rápido aos seus aplicativos, sites e serviços com widgets de aplicativos inteligentes e mecanismos de busca personalizados.
Escolha um plano VPS para Fenrus
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fenrus
Fenrus é um painel pessoal auto-hospedado que substitui a página de nova aba do seu navegador por uma página inicial totalmente personalizável. Organize links e aplicativos em grupos, use widgets de aplicativos inteligentes que puxam dados em tempo real de serviços como Sonarr, Radarr e Jellyfin, e configure múltiplos mecanismos de busca com atalhos de teclado. Todos os seus aplicativos pessoais e sites frequentemente visitados estão disponíveis rapidamente em uma única página privada.
Como o Fenrus roda inteiramente no seu próprio VPS, nenhuma das URLs dos seus aplicativos, padrões de uso ou serviços configurados são compartilhados com serviços de painel de terceiros. Os dados são armazenados em um arquivo LiteDB leve, o que significa que não há banco de dados externo para gerenciar — a configuração leva segundos e toda a configuração está contida em um único volume.
Fenrus: principais recursos
Widgets de Aplicativos Inteligentes
Conecte serviços como Sonarr, Radarr, Jellyfin e outros para exibir status em tempo real, contagens e dados de atividade diretamente nos seus blocos do painel.
Mecanismos de Busca Personalizados
Adicione qualquer mecanismo de busca com um padrão de URL e atalho de teclado, depois alterne entre Google, DuckDuckGo ou sua própria instância Searx com um único toque de tecla.
Grupos de Aplicativos Organizados
Organize links e aplicativos em grupos nomeados para manter aplicativos de trabalho, serviços de mídia, automação residencial e sites pessoais bem separados.
Suporte a vários usuários
Cada usuário tem uma configuração de painel independente, assim, todos no domicílio ou na equipe podem manter seu próprio layout e lista de aplicativos.
Favicons automáticos
Fenrus busca automaticamente favicons para links que não têm um ícone personalizado configurado, mantendo seu painel visualmente organizado sem trabalho manual.
Zero Banco de Dados Externo
Toda a configuração é armazenada em um único arquivo LiteDB — sem a necessidade de PostgreSQL ou MySQL, tornando backups e migrações uma simples cópia de arquivo.
Por que executar Fenrus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Alerta
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento