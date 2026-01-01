Fenrus é um painel pessoal auto-hospedado que substitui a página de nova aba do seu navegador por uma página inicial totalmente personalizável. Organize links e aplicativos em grupos, use widgets de aplicativos inteligentes que puxam dados em tempo real de serviços como Sonarr, Radarr e Jellyfin, e configure múltiplos mecanismos de busca com atalhos de teclado. Todos os seus aplicativos pessoais e sites frequentemente visitados estão disponíveis rapidamente em uma única página privada.

Como o Fenrus roda inteiramente no seu próprio VPS, nenhuma das URLs dos seus aplicativos, padrões de uso ou serviços configurados são compartilhados com serviços de painel de terceiros. Os dados são armazenados em um arquivo LiteDB leve, o que significa que não há banco de dados externo para gerenciar — a configuração leva segundos e toda a configuração está contida em um único volume.