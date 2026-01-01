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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com WriteFreely

WriteFreely é uma plataforma de publicação limpa e minimalista, focada no ato de escrever. As publicações são compostas em Markdown simples, o editor não atrapalha, e a experiência de leitura pública remove comentários, anúncios e rastreadores — deixando apenas as palavras. O suporte ActivityPub integrado permite que seguidores no Fediverso assinem seu blog diretamente do Mastodon e de outros serviços federados.

Hospedar o WriteFreely por conta própria no seu Servidor VPS mantém sua escrita sob seu próprio domínio, livre de feeds algorítmicos e encerramentos de plataformas. O binário Go leve usa recursos mínimos, persiste tudo em um único banco de dados SQLite e oferece controle total sobre as configurações de exportação, temas e federação.

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O que você pode criar com {name}

WriteFreely: principais recursos

Editor com foco em Markdown

Escreva em Markdown puro com um editor sem distrações que salva rascunhos automaticamente e te deixa livre para focar nas palavras.

Federação ActivityPub

Seguidores no Mastodon e outros serviços do Fediverso podem assinar seu blog diretamente, alcançando leitores sem feeds algorítmicos no caminho.

Experiência de leitura clara

Posts públicos são exibidos com um layout tipográfico, sem anúncios e sem rastreamento — os leitores veem sua escrita do jeito que você a escreveu.

Temas personalizados e CSS

Escolha entre temas integrados ou insira CSS personalizado para personalizar seu blog sem tocar em modelos ou reconstruir o binário.

Rascunhos e programação

Salve rascunhos privados indefinidamente, depois agende ou publique posts quando estiver pronto — nenhum plugin CMS de terceiros é necessário.

Leve e portátil

Binário Go único com suporte a SQLite significa que seu blog inteiro cabe em um volume minúsculo e migra entre servidores com uma única cópia de arquivo.

Por que executar WriteFreely na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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