Implante o WriteFreely com um clique.
Plataforma de blog minimalista de código aberto construída em torno de Markdown, escrita sem distrações e federação ActivityPub.
Escolha um plano VPS para WriteFreely
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WriteFreely
WriteFreely é uma plataforma de publicação limpa e minimalista, focada no ato de escrever. As publicações são compostas em Markdown simples, o editor não atrapalha, e a experiência de leitura pública remove comentários, anúncios e rastreadores — deixando apenas as palavras. O suporte ActivityPub integrado permite que seguidores no Fediverso assinem seu blog diretamente do Mastodon e de outros serviços federados.
Hospedar o WriteFreely por conta própria no seu Servidor VPS mantém sua escrita sob seu próprio domínio, livre de feeds algorítmicos e encerramentos de plataformas. O binário Go leve usa recursos mínimos, persiste tudo em um único banco de dados SQLite e oferece controle total sobre as configurações de exportação, temas e federação.
WriteFreely: principais recursos
Editor com foco em Markdown
Escreva em Markdown puro com um editor sem distrações que salva rascunhos automaticamente e te deixa livre para focar nas palavras.
Federação ActivityPub
Seguidores no Mastodon e outros serviços do Fediverso podem assinar seu blog diretamente, alcançando leitores sem feeds algorítmicos no caminho.
Experiência de leitura clara
Posts públicos são exibidos com um layout tipográfico, sem anúncios e sem rastreamento — os leitores veem sua escrita do jeito que você a escreveu.
Temas personalizados e CSS
Escolha entre temas integrados ou insira CSS personalizado para personalizar seu blog sem tocar em modelos ou reconstruir o binário.
Rascunhos e programação
Salve rascunhos privados indefinidamente, depois agende ou publique posts quando estiver pronto — nenhum plugin CMS de terceiros é necessário.
Leve e portátil
Binário Go único com suporte a SQLite significa que seu blog inteiro cabe em um volume minúsculo e migra entre servidores com uma única cópia de arquivo.
Por que executar WriteFreely na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.