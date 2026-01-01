WriteFreely é uma plataforma de publicação limpa e minimalista, focada no ato de escrever. As publicações são compostas em Markdown simples, o editor não atrapalha, e a experiência de leitura pública remove comentários, anúncios e rastreadores — deixando apenas as palavras. O suporte ActivityPub integrado permite que seguidores no Fediverso assinem seu blog diretamente do Mastodon e de outros serviços federados.

Hospedar o WriteFreely por conta própria no seu Servidor VPS mantém sua escrita sob seu próprio domínio, livre de feeds algorítmicos e encerramentos de plataformas. O binário Go leve usa recursos mínimos, persiste tudo em um único banco de dados SQLite e oferece controle total sobre as configurações de exportação, temas e federação.