Checkmate é uma aplicação de monitoramento de servidores de código aberto que acompanha o uptime, desempenho e saúde dos seus servidores e serviços a partir de um único painel web. Ele oferece verificações de saúde configuráveis, alertas em tempo real, análise de tendências históricas, integração com o Google PageSpeed Insights e monitoramento de contêineres Docker — tudo sem depender de um serviço de monitoramento SaaS pago.

Implantar o Checkmate em um VPS dedicado mantém sua infraestrutura de monitoramento independente dos sistemas que ele monitora, evitando que uma única interrupção derrube tanto sua aplicação quanto sua capacidade de detectá-la.