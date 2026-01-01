Implante Checkmate com um clique.
Plataforma de monitoramento de servidores de código aberto para acompanhar uptime, desempenho e saúde da infraestrutura em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Checkmate
Checkmate é uma aplicação de monitoramento de servidores de código aberto que acompanha o uptime, desempenho e saúde dos seus servidores e serviços a partir de um único painel web. Ele oferece verificações de saúde configuráveis, alertas em tempo real, análise de tendências históricas, integração com o Google PageSpeed Insights e monitoramento de contêineres Docker — tudo sem depender de um serviço de monitoramento SaaS pago.
Implantar o Checkmate em um VPS dedicado mantém sua infraestrutura de monitoramento independente dos sistemas que ele monitora, evitando que uma única interrupção derrube tanto sua aplicação quanto sua capacidade de detectá-la.
Checkmate: principais recursos
Monitoramento de Uptime em Tempo Real
Monitora continuamente seus servidores e serviços para que você saiba o momento em que algo sai do ar, não depois que os usuários começarem a reclamar.
Alertas de Downtime por Email
Envia notificações instantâneas quando os serviços ficam inativos e quando eles se recuperam, mantendo sua equipe informada sem verificações manuais no painel.
Integração PageSpeed
Coleta métricas do Google PageSpeed Insights junto com dados de Uptime para que possa acompanhar tanto a disponibilidade quanto o desempenho voltado para o usuário em um só lugar.
Monitoramento de Contêineres Docker
Monitora aplicações conteinerizadas via acesso ao socket Docker, proporcionando visibilidade sobre a saúde tanto no nível do host quanto no nível do contêiner simultaneamente.
Análise de Tendência Histórica
Armazena o histórico de uptime ao longo do tempo para que você possa identificar interrupções recorrentes, medir a conformidade com o SLA e justificar investimentos em infraestrutura.
Por que executar Checkmate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.