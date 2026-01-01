GNS3 (Graphical Network Simulator-3) é uma plataforma de emulação de rede de código aberto confiável para engenheiros de rede, estudantes e instrutores de certificação em todo o mundo. Ele permite que você construa topologias de rede complexas de vários fornecedores usando imagens reais do Cisco IOS, Juniper e de outros fornecedores, juntamente com appliances virtuais leves, tudo sem hardware físico.

Executar o GNS3 Server em um servidor VPS mantém seu laboratório persistente e acessível de qualquer navegador. Projetos, imagens de dispositivos e topologias são armazenados em volumes nomeados duráveis para que seu trabalho sobreviva a reinicializações de contêineres. A interface de usuário web incluída se conecta diretamente à API do servidor na porta 3080, oferecendo um editor de topologia completo de arrastar e soltar de qualquer navegador em qualquer dispositivo.