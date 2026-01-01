Implante o servidor GNS3 com instalação em um clique.
Emulador de topologia de rede de código aberto com uma interface acessível pelo navegador para projetar e simular laboratórios de rede virtuais.
Escolha um plano VPS para GNS3 Server
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) é uma plataforma de emulação de rede de código aberto confiável para engenheiros de rede, estudantes e instrutores de certificação em todo o mundo. Ele permite que você construa topologias de rede complexas de vários fornecedores usando imagens reais do Cisco IOS, Juniper e de outros fornecedores, juntamente com appliances virtuais leves, tudo sem hardware físico.
Executar o GNS3 Server em um servidor VPS mantém seu laboratório persistente e acessível de qualquer navegador. Projetos, imagens de dispositivos e topologias são armazenados em volumes nomeados duráveis para que seu trabalho sobreviva a reinicializações de contêineres. A interface de usuário web incluída se conecta diretamente à API do servidor na porta 3080, oferecendo um editor de topologia completo de arrastar e soltar de qualquer navegador em qualquer dispositivo.
GNS3 Server: principais recursos
Emulação de múltiplos fornecedores
Execute imagens reais de Cisco IOS, Juniper e de outros fornecedores juntamente com dispositivos de código aberto na mesma topologia sem hardware físico.
Interface acessível pelo navegador
A interface web integrada oferece um designer de topologia de arrastar e soltar acessível de qualquer navegador, sem a necessidade de um cliente de desktop.
Armazenamento persistente de laboratório
Projetos, imagens de appliance e arquivos de topologia são armazenados em volumes nomeados para que seu trabalho persista durante reinicializações de contêiner e atualizações.
REST API
Uma API REST documentada na porta 3080 permite automatizar o provisionamento de topologia, o gerenciamento de nós e as operações de ciclo de vida de laboratório a partir de scripts ou pipelines de CI.
Biblioteca de Appliances
Importe modelos de appliance pré-construídos para roteadores, switches, firewalls e hosts Linux para construir laboratórios realistas rapidamente sem configuração manual.
VPCS e nós Docker
A simulação leve de PC VPCS integrada e o suporte nativo a contêineres Docker permitem adicionar hosts finais e servidores de aplicação a qualquer topologia.
Por que executar GNS3 Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.