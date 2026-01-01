O pretix é uma plataforma de emissão de ingressos de código aberto e rica em recursos, construída especificamente para organizadores de eventos que desejam vender ingressos sem pagar taxas por ingresso a serviços comerciais como Eventbrite ou Ticketmaster. Desenvolvida e mantida pela pretix GmbH na Alemanha, ela impulsiona milhares de eventos em todo o mundo — de pequenos workshops a grandes conferências e festivais — e é projetada para lidar com momentos de alta demanda de vendas sem colapsar.

Hospedar o pretix em seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e a receita sob seu controle total. Em vez de ceder uma porcentagem de cada ingresso a um gateway de terceiros, você paga uma taxa de hospedagem fixa — e permanece totalmente em conformidade com o GDPR, mantendo os dados pessoais dentro da infraestrutura que você gerencia.