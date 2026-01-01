Implante pretix com instalação de um clique.
Plataforma de venda de ingressos de código aberto para conferências, festivais, workshops e qualquer evento com ingresso físico ou digital.
Escolha um plano VPS para pretix
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com pretix
O pretix é uma plataforma de emissão de ingressos de código aberto e rica em recursos, construída especificamente para organizadores de eventos que desejam vender ingressos sem pagar taxas por ingresso a serviços comerciais como Eventbrite ou Ticketmaster. Desenvolvida e mantida pela pretix GmbH na Alemanha, ela impulsiona milhares de eventos em todo o mundo — de pequenos workshops a grandes conferências e festivais — e é projetada para lidar com momentos de alta demanda de vendas sem colapsar.
Hospedar o pretix em seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e a receita sob seu controle total. Em vez de ceder uma porcentagem de cada ingresso a um gateway de terceiros, você paga uma taxa de hospedagem fixa — e permanece totalmente em conformidade com o GDPR, mantendo os dados pessoais dentro da infraestrutura que você gerencia.
pretix: principais recursos
Venda de Ingressos Flexível
Venda ingressos pagos, gratuitos e baseados em doação com cotas, vouchers, seleção de assentos e disponibilidade baseada em tempo em vários eventos a partir de uma única loja.
Pagamentos integrados
Integrações nativas com Stripe, PayPal, SEPA, transferência bancária e muitos outros gateways — sem a necessidade de um marketplace de plugins de terceiros.
Planos de Assentos
Seleção visual interativa de assentos com categorias, diferenciação de preços e assentos de acessibilidade para teatros, salões e estádios.
Check-in no local
Aplicativos de scanner complementares para celular e desktop validam ingressos com código QR na entrada, incluindo modo offline para locais com conectividade ruim.
Lojas multilíngues
Disponibilize lojas de ingressos localizadas em mais de 30 idiomas com e-mails traduzidos, layouts de ingressos e fluxos de checkout prontos para uso.
REST API e Webhooks
Integre o pretix com CRMs, sistemas de contabilidade e impressão de crachás através de uma API REST documentada e webhooks orientados a eventos.
Por que executar pretix na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.