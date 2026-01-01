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Plataforma de venda de ingressos de código aberto para conferências, festivais, workshops e qualquer evento com ingresso físico ou digital.

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400 GB de espaço em disco NVMe
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com pretix

O pretix é uma plataforma de emissão de ingressos de código aberto e rica em recursos, construída especificamente para organizadores de eventos que desejam vender ingressos sem pagar taxas por ingresso a serviços comerciais como Eventbrite ou Ticketmaster. Desenvolvida e mantida pela pretix GmbH na Alemanha, ela impulsiona milhares de eventos em todo o mundo — de pequenos workshops a grandes conferências e festivais — e é projetada para lidar com momentos de alta demanda de vendas sem colapsar.

Hospedar o pretix em seu próprio VPS mantém os dados dos participantes, a configuração de pagamento e a receita sob seu controle total. Em vez de ceder uma porcentagem de cada ingresso a um gateway de terceiros, você paga uma taxa de hospedagem fixa — e permanece totalmente em conformidade com o GDPR, mantendo os dados pessoais dentro da infraestrutura que você gerencia.

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O que você pode criar com {name}

pretix: principais recursos

Venda de Ingressos Flexível

Venda ingressos pagos, gratuitos e baseados em doação com cotas, vouchers, seleção de assentos e disponibilidade baseada em tempo em vários eventos a partir de uma única loja.

Pagamentos integrados

Integrações nativas com Stripe, PayPal, SEPA, transferência bancária e muitos outros gateways — sem a necessidade de um marketplace de plugins de terceiros.

Planos de Assentos

Seleção visual interativa de assentos com categorias, diferenciação de preços e assentos de acessibilidade para teatros, salões e estádios.

Check-in no local

Aplicativos de scanner complementares para celular e desktop validam ingressos com código QR na entrada, incluindo modo offline para locais com conectividade ruim.

Lojas multilíngues

Disponibilize lojas de ingressos localizadas em mais de 30 idiomas com e-mails traduzidos, layouts de ingressos e fluxos de checkout prontos para uso.

REST API e Webhooks

Integre o pretix com CRMs, sistemas de contabilidade e impressão de crachás através de uma API REST documentada e webhooks orientados a eventos.

Por que executar pretix na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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