Até 70% de desconto no Mbin

Implante Mbin com instalação de um clique.

Agregador de links federado e plataforma de discussão auto-hospedado, construído em ActivityPub — um fork impulsionado pela comunidade de Kbin.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Mbin com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para Mbin

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Mbin

Mbin é um agregador de conteúdo federado de código aberto que combina compartilhamento de links, discussões em tópicos, votação e microblogging em uma única plataforma. Como um fork do Kbin mantido pela comunidade, ele se comunica nativamente com o ActivityPub, permitindo que sua instância interopere com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e o fediverso em geral, sem a necessidade de pontes ou configurações adicionais.

Executar o Mbin no seu próprio servidor VPS oferece a você um canto autogovernado do fediverso, onde você define as regras, modera as revistas e mantém cada postagem e voto em um banco de dados que você possui. Não há empresa central, publicidade, feeds algorítmicos que reorganizam as linhas do tempo, nem termos de plataforma que possam mudar sem aviso prévio.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Mbin: principais recursos

Federação ActivityPub

O suporte nativo ao ActivityPub conecta sua instância com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e todos os outros servidores fediverse compatíveis.

Revistas e tópicos

Organize o conteúdo em revistas baseadas em tópicos com comentários encadeados no estilo Reddit, votação e uma experiência familiar de agregador de links.

Microblog integrado

Publique atualizações curtas junto com tópicos de formato longo e faça com que ambos alcancem a mesma audiência federada a partir de uma única conta.

Controles de moderação e federação

Moderadores de revista, ferramentas de administração para toda a instância e listas de permissão ou bloqueio de federação permitem que você molde a comunidade que deseja hospedar.

OAuth e REST API

Servidor OAuth 2.0 de primeira classe e API REST documentada alimentam clientes móveis de terceiros, bots e integrações.

Código aberto e liderado pela comunidade

Licenciado sob AGPL e mantido por uma comunidade ativa de contribuidores após o fork do Kbin — sem dependência de um único fornecedor.

Por que executar Mbin na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Buzz

Buzz

Espaço de trabalho auto-hospedado onde humanos e agentes de IA compartilham as mesmas salas

Selecionar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidades

Selecionar
Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporável

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.