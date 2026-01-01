Implante Mbin com instalação de um clique.
Agregador de links federado e plataforma de discussão auto-hospedado, construído em ActivityPub — um fork impulsionado pela comunidade de Kbin.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mbin
Mbin é um agregador de conteúdo federado de código aberto que combina compartilhamento de links, discussões em tópicos, votação e microblogging em uma única plataforma. Como um fork do Kbin mantido pela comunidade, ele se comunica nativamente com o ActivityPub, permitindo que sua instância interopere com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e o fediverso em geral, sem a necessidade de pontes ou configurações adicionais.
Executar o Mbin no seu próprio servidor VPS oferece a você um canto autogovernado do fediverso, onde você define as regras, modera as revistas e mantém cada postagem e voto em um banco de dados que você possui. Não há empresa central, publicidade, feeds algorítmicos que reorganizam as linhas do tempo, nem termos de plataforma que possam mudar sem aviso prévio.
Mbin: principais recursos
Federação ActivityPub
O suporte nativo ao ActivityPub conecta sua instância com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e todos os outros servidores fediverse compatíveis.
Revistas e tópicos
Organize o conteúdo em revistas baseadas em tópicos com comentários encadeados no estilo Reddit, votação e uma experiência familiar de agregador de links.
Microblog integrado
Publique atualizações curtas junto com tópicos de formato longo e faça com que ambos alcancem a mesma audiência federada a partir de uma única conta.
Controles de moderação e federação
Moderadores de revista, ferramentas de administração para toda a instância e listas de permissão ou bloqueio de federação permitem que você molde a comunidade que deseja hospedar.
OAuth e REST API
Servidor OAuth 2.0 de primeira classe e API REST documentada alimentam clientes móveis de terceiros, bots e integrações.
Código aberto e liderado pela comunidade
Licenciado sob AGPL e mantido por uma comunidade ativa de contribuidores após o fork do Kbin — sem dependência de um único fornecedor.
Por que executar Mbin na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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