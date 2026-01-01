Mbin é um agregador de conteúdo federado de código aberto que combina compartilhamento de links, discussões em tópicos, votação e microblogging em uma única plataforma. Como um fork do Kbin mantido pela comunidade, ele se comunica nativamente com o ActivityPub, permitindo que sua instância interopere com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e o fediverso em geral, sem a necessidade de pontes ou configurações adicionais.

Executar o Mbin no seu próprio servidor VPS oferece a você um canto autogovernado do fediverso, onde você define as regras, modera as revistas e mantém cada postagem e voto em um banco de dados que você possui. Não há empresa central, publicidade, feeds algorítmicos que reorganizam as linhas do tempo, nem termos de plataforma que possam mudar sem aviso prévio.