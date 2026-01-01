FeatBit é uma plataforma de gerenciamento de recursos de nível empresarial que permite às equipes de engenharia implantar código por trás de feature flags, executar lançamentos percentuais, segmentar usuários específicos e reverter instantaneamente sem reimplantar. SDKs nativos para dez linguagens populares e um servidor de avaliação em tempo real mantêm as alterações de flag sincronizadas entre os clientes em menos de um segundo.

Hospedar o FeatBit em seu VPS mantém as configurações de flag, regras de segmentação de usuários e logs de auditoria dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário e sem cotas de avaliação mensais. A implantação vem com a interface de gerenciamento, API, servidor de avaliação, serviço de análise e PostgreSQL pré-configurados por trás de HTTPS.