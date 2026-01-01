Implante o FeatBit com um clique.
Plataforma de feature flag e experimentação de código aberto, construída como uma alternativa auto-hospedada ao LaunchDarkly.
Escolha um plano VPS para FeatBit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FeatBit
FeatBit é uma plataforma de gerenciamento de recursos de nível empresarial que permite às equipes de engenharia implantar código por trás de feature flags, executar lançamentos percentuais, segmentar usuários específicos e reverter instantaneamente sem reimplantar. SDKs nativos para dez linguagens populares e um servidor de avaliação em tempo real mantêm as alterações de flag sincronizadas entre os clientes em menos de um segundo.
Hospedar o FeatBit em seu VPS mantém as configurações de flag, regras de segmentação de usuários e logs de auditoria dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário e sem cotas de avaliação mensais. A implantação vem com a interface de gerenciamento, API, servidor de avaliação, serviço de análise e PostgreSQL pré-configurados por trás de HTTPS.
FeatBit: principais recursos
Streaming de sinalização em tempo real
Um servidor de avaliação dedicado envia atualizações de flags para SDKs via WebSockets para que as alterações entrem em vigor nos clientes em milissegundos após a alternância.
Lançamentos de usuários segmentados
Lance recursos por porcentagem, atributo de usuário ou segmento nomeado, e combine regras para controlar lançamentos para grupos específicos antes de se tornar global.
Experimentos A/B nativos
Vincule variações de flag a métricas de produto e execute experimentos de ponta a ponta com análises integradas, eliminando a necessidade de uma ferramenta de experimentação separada.
Dez SDKs oficiais
SDKs de servidor e cliente para JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android e iOS integram sinalizadores em qualquer pilha de produção.
Trilha de auditoria e histórico
Cada alteração de flag, segmento e regra é registrada com o ator, o carimbo de data/hora e o diff, facilitando as reversões e revisões de conformidade.
Definição de escopo do projeto e do ambiente
Organize flags em projetos com ambientes isolados de desenvolvimento, staging e produção, cada um com suas próprias chaves de SDK e regras de direcionamento.
Por que executar FeatBit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.