Chevereto é uma plataforma de hospedagem de imagens e vídeos madura e auto-hospedada, confiável por comunidades desde 2007. Ela oferece tudo o que é necessário para operar um site completo de compartilhamento de mídia — registro de usuário, perfis, autenticação de dois fatores, organização avançada de mídia por meio de categorias, tags e álbuns, além de controles de privacidade granulares por upload para conteúdo público, privado ou protegido por senha.

Executar o Chevereto em seu próprio VPS mantém cada upload, conta de usuário e fluxo de receita sob seu controle total, sem taxas por imagem ou restrições de conteúdo. Este template agrupa o Chevereto com MariaDB para metadados de conteúdo e Redis para armazenamento rápido de sessão e cache, enquanto o Traefik lida com o roteamento HTTPS automaticamente para que a plataforma esteja pronta para aceitar seu primeiro upload em minutos.