Até 70% de desconto no Chevereto

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Plataforma de compartilhamento de imagens e vídeos auto-hospedada para construir sua própria comunidade de mídia no estilo Imgur ou Flickr.

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R$ 87,99
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Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
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4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
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R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
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Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
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KVM 4
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R$ 59,99 /mês
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KVM 8
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Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Chevereto

Chevereto é uma plataforma de hospedagem de imagens e vídeos madura e auto-hospedada, confiável por comunidades desde 2007. Ela oferece tudo o que é necessário para operar um site completo de compartilhamento de mídia — registro de usuário, perfis, autenticação de dois fatores, organização avançada de mídia por meio de categorias, tags e álbuns, além de controles de privacidade granulares por upload para conteúdo público, privado ou protegido por senha.

Executar o Chevereto em seu próprio VPS mantém cada upload, conta de usuário e fluxo de receita sob seu controle total, sem taxas por imagem ou restrições de conteúdo. Este template agrupa o Chevereto com MariaDB para metadados de conteúdo e Redis para armazenamento rápido de sessão e cache, enquanto o Traefik lida com o roteamento HTTPS automaticamente para que a plataforma esteja pronta para aceitar seu primeiro upload em minutos.

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O que você pode criar com {name}

Chevereto: principais recursos

Compartilhamento de imagens e vídeos

Hospede imagens e vídeos com miniaturas, players incorporados e links diretos prontos para compartilhar em qualquer plataforma.

Álbuns e tags

Organize o conteúdo em álbuns e categorize os uploads com tags para que os visitantes possam navegar e pesquisar uma biblioteca de mídia em crescimento.

Contas de usuário e funções

Usuários registrados obtêm perfis, autenticação de dois fatores e permissões baseadas em função gerenciadas através do painel de administração.

Controles de privacidade

As configurações de privacidade por upload permitem que os proprietários marquem o conteúdo como público, privado ou protegido por senha para se adequar a qualquer cenário de compartilhamento.

Interface multilíngue

Lance uma comunidade em qualquer um dos mais de 30 idiomas suportados sem instalar pacotes ou temas extras.

Por que executar Chevereto na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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