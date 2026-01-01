Implante Chevereto com instalação em um clique.
Plataforma de compartilhamento de imagens e vídeos auto-hospedada para construir sua própria comunidade de mídia no estilo Imgur ou Flickr.
Escolha um plano VPS para Chevereto
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Chevereto
Chevereto é uma plataforma de hospedagem de imagens e vídeos madura e auto-hospedada, confiável por comunidades desde 2007. Ela oferece tudo o que é necessário para operar um site completo de compartilhamento de mídia — registro de usuário, perfis, autenticação de dois fatores, organização avançada de mídia por meio de categorias, tags e álbuns, além de controles de privacidade granulares por upload para conteúdo público, privado ou protegido por senha.
Executar o Chevereto em seu próprio VPS mantém cada upload, conta de usuário e fluxo de receita sob seu controle total, sem taxas por imagem ou restrições de conteúdo. Este template agrupa o Chevereto com MariaDB para metadados de conteúdo e Redis para armazenamento rápido de sessão e cache, enquanto o Traefik lida com o roteamento HTTPS automaticamente para que a plataforma esteja pronta para aceitar seu primeiro upload em minutos.
Chevereto: principais recursos
Compartilhamento de imagens e vídeos
Hospede imagens e vídeos com miniaturas, players incorporados e links diretos prontos para compartilhar em qualquer plataforma.
Álbuns e tags
Organize o conteúdo em álbuns e categorize os uploads com tags para que os visitantes possam navegar e pesquisar uma biblioteca de mídia em crescimento.
Contas de usuário e funções
Usuários registrados obtêm perfis, autenticação de dois fatores e permissões baseadas em função gerenciadas através do painel de administração.
Controles de privacidade
As configurações de privacidade por upload permitem que os proprietários marquem o conteúdo como público, privado ou protegido por senha para se adequar a qualquer cenário de compartilhamento.
Interface multilíngue
Lance uma comunidade em qualquer um dos mais de 30 idiomas suportados sem instalar pacotes ou temas extras.
Por que executar Chevereto na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.