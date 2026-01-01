Fireshare é uma plataforma de compartilhamento de mídia auto-hospedada, projetada para compartilhar clipes de jogos, vídeos e imagens através de links compartilháveis únicos por item. Faça upload de suas gravações uma vez e compartilhe-as individualmente com amigos ou publicamente — cada clipe recebe sua própria URL, com proteção por senha opcional para itens que você deseja manter semi-privados.

Ao contrário dos serviços de vídeo em nuvem, o Fireshare funciona inteiramente no seu próprio VPS, sem limites de upload, sem marcas d'água e sem necessidade de conta para os espectadores. O conteúdo é organizado por jogo, navegável através de um feed público ou privado, e assinável via RSS — dando à sua audiência um lar adequado para o seu conteúdo de vídeo sem enviá-los para uma plataforma de terceiros.