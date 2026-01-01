Implante Fireshare com instalação em um clique.
Plataforma de compartilhamento de vídeo e imagem auto-hospedada para clipes de jogos com links compartilháveis únicos e acesso protegido por senha.
Escolha um plano VPS para Fireshare
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com Fireshare
Fireshare é uma plataforma de compartilhamento de mídia auto-hospedada, projetada para compartilhar clipes de jogos, vídeos e imagens através de links compartilháveis únicos por item. Faça upload de suas gravações uma vez e compartilhe-as individualmente com amigos ou publicamente — cada clipe recebe sua própria URL, com proteção por senha opcional para itens que você deseja manter semi-privados.
Ao contrário dos serviços de vídeo em nuvem, o Fireshare funciona inteiramente no seu próprio VPS, sem limites de upload, sem marcas d'água e sem necessidade de conta para os espectadores. O conteúdo é organizado por jogo, navegável através de um feed público ou privado, e assinável via RSS — dando à sua audiência um lar adequado para o seu conteúdo de vídeo sem enviá-los para uma plataforma de terceiros.
Fireshare: principais recursos
Links Compartilháveis por Clipe
Cada vídeo e imagem recebe uma URL pública exclusiva que você pode compartilhar diretamente — sem criação de conta forçada ou redirecionamento de plataforma para os espectadores.
Compartilhamento Protegido por Senha
Bloqueie clipes individuais ou todo o seu feed com uma senha para que você controle exatamente quem pode ver seu conteúdo.
Organização Baseada em Jogos
Marque e navegue pelo conteúdo por título de jogo, mantendo seus clipes organizados e facilitando para os espectadores encontrarem filmagens para um jogo específico.
Suporte a Feed RSS
O Fireshare gera feeds RSS para que os seguidores possam se inscrever e ser notificados sempre que você publicar novos clipes ou imagens.
Transcodificação de Vídeo Integrada
A transcodificação baseada em CPU processa uploads automaticamente em formatos otimizados para a web, para que os clipes sejam reproduzidos sem problemas em qualquer navegador, sem conversão manual.
Por que executar Fireshare na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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