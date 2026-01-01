Invoice Ninja é uma plataforma de código aberto rica em recursos para criar faturas, rastrear despesas, gerenciar clientes e aceitar pagamentos. Confiado por mais de 100.000 negócios em todo o mundo, ele suporta mais de 40 gateways de pagamento, lembretes automatizados, faturas recorrentes e rastreamento de tempo — tudo em uma única aplicação auto-hospedada.

Executar o Invoice Ninja no seu próprio servidor VPS mantém seus dados financeiros sob seu controle, sem taxas por transação, sem custos de assinatura e sem dependência de fornecedor. Você obtém total propriedade dos registros de clientes, histórico de pagamentos e relatórios financeiros sem compartilhar dados comerciais confidenciais com provedores SaaS de terceiros.