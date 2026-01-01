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Plataforma de faturamento, cobrança e pagamentos de código aberto desenvolvida para freelancers e pequenas empresas.

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R$108,99
R$42,99/mês
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Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
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8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
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R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 8
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R$119,99/mês
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Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Invoice Ninja

Invoice Ninja é uma plataforma de código aberto rica em recursos para criar faturas, rastrear despesas, gerenciar clientes e aceitar pagamentos. Confiado por mais de 100.000 negócios em todo o mundo, ele suporta mais de 40 gateways de pagamento, lembretes automatizados, faturas recorrentes e rastreamento de tempo — tudo em uma única aplicação auto-hospedada.

Executar o Invoice Ninja no seu próprio servidor VPS mantém seus dados financeiros sob seu controle, sem taxas por transação, sem custos de assinatura e sem dependência de fornecedor. Você obtém total propriedade dos registros de clientes, histórico de pagamentos e relatórios financeiros sem compartilhar dados comerciais confidenciais com provedores SaaS de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

Invoice Ninja: principais recursos

Métodos de pagamento com múltiplos gateways

Aceite pagamentos via Stripe, PayPal, Authorize.net e mais de 40 outros gateways diretamente em faturas para clientes, sem assinaturas adicionais.

Faturas recorrentes

Automatize o faturamento para clientes com contrato de retenção com faturas agendadas que são geradas e enviadas em um ciclo configurado sem intervenção manual.

Rastreamento de tempo

Registre as horas faturáveis com o temporizador integrado e converta o tempo registrado diretamente em itens da fatura com um único clique.

Portal do Cliente

Ofereça aos clientes um portal de autoatendimento personalizado para visualizar faturas, fazer pagamentos e baixar extratos sem precisar entrar em contato diretamente com você.

Gestão de despesas

Acompanhe as despesas do negócio, anexe recibos e converta despesas em cobranças faturáveis para clientes em um fluxo de trabalho contínuo.

Por que executar Invoice Ninja na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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