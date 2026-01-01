Implante Invoice Ninja com um clique.
Plataforma de faturamento, cobrança e pagamentos de código aberto desenvolvida para freelancers e pequenas empresas.
Escolha um plano VPS para Invoice Ninja
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Invoice Ninja
Invoice Ninja é uma plataforma de código aberto rica em recursos para criar faturas, rastrear despesas, gerenciar clientes e aceitar pagamentos. Confiado por mais de 100.000 negócios em todo o mundo, ele suporta mais de 40 gateways de pagamento, lembretes automatizados, faturas recorrentes e rastreamento de tempo — tudo em uma única aplicação auto-hospedada.
Executar o Invoice Ninja no seu próprio servidor VPS mantém seus dados financeiros sob seu controle, sem taxas por transação, sem custos de assinatura e sem dependência de fornecedor. Você obtém total propriedade dos registros de clientes, histórico de pagamentos e relatórios financeiros sem compartilhar dados comerciais confidenciais com provedores SaaS de terceiros.
Invoice Ninja: principais recursos
Métodos de pagamento com múltiplos gateways
Aceite pagamentos via Stripe, PayPal, Authorize.net e mais de 40 outros gateways diretamente em faturas para clientes, sem assinaturas adicionais.
Faturas recorrentes
Automatize o faturamento para clientes com contrato de retenção com faturas agendadas que são geradas e enviadas em um ciclo configurado sem intervenção manual.
Rastreamento de tempo
Registre as horas faturáveis com o temporizador integrado e converta o tempo registrado diretamente em itens da fatura com um único clique.
Portal do Cliente
Ofereça aos clientes um portal de autoatendimento personalizado para visualizar faturas, fazer pagamentos e baixar extratos sem precisar entrar em contato diretamente com você.
Gestão de despesas
Acompanhe as despesas do negócio, anexe recibos e converta despesas em cobranças faturáveis para clientes em um fluxo de trabalho contínuo.
Por que executar Invoice Ninja na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.