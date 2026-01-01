Implante o Sonarr com um clique.
Gerenciador automatizado de coleções de séries de TV que monitora, baixa, renomeia e organiza episódios do Usenet e de torrents.
Escolha um plano VPS para Sonarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sonarr
O Sonarr é um gerenciador abrangente de coleções de séries de TV e gravador de vídeo pessoal para usuários de Usenet e BitTorrent. Ele monitora feeds RSS em busca de novos lançamentos de episódios, os baixa automaticamente através do seu cliente de download preferido e organiza os arquivos resultantes com uma nomenclatura consistente — tudo sem intervenção manual. Como membro central do pacote arr, o Sonarr se integra perfeitamente com Radarr, Prowlarr e servidores de mídia como Plex e Jellyfin.
Implantar o Sonarr no seu VPS significa que ele funciona 24 horas, capturando novos lançamentos no momento em que aparecem, mesmo quando seu computador doméstico está desligado. O armazenamento persistente protege as configurações da sua biblioteca e os perfis de qualidade, enquanto a API REST permite a integração com ferramentas de gerenciamento de solicitações para construir um ecossistema de mídia doméstica totalmente automatizado.
Sonarr: principais recursos
Monitoramento Automatizado de Episódios
Acompanha os próximos episódios via feeds RSS e os baixa automaticamente assim que novos lançamentos ficam disponíveis.
Gerenciamento de Perfil de Qualidade
Defina resoluções preferidas, codecs e tamanhos de arquivo por série, e deixe o Sonarr fazer upgrade para lançamentos melhores automaticamente quando eles aparecerem.
Download da Integração do Cliente
Conecta-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet e mais — suportando fluxos de trabalho de torrent e Usenet a partir de uma única interface.
Sincronização do Servidor de Mídia
Aciona atualizações automáticas da biblioteca no Plex, Jellyfin, Emby e Kodi após cada download, mantendo seu servidor de mídia atualizado sem atualizações manuais.
Manuseio do Pacote da Temporada
Processa inteligentemente downloads de pacotes de temporada, extraindo episódios individuais e combinando-os com entradas de séries monitoradas.
Por que executar Sonarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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