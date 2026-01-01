O Sonarr é um gerenciador abrangente de coleções de séries de TV e gravador de vídeo pessoal para usuários de Usenet e BitTorrent. Ele monitora feeds RSS em busca de novos lançamentos de episódios, os baixa automaticamente através do seu cliente de download preferido e organiza os arquivos resultantes com uma nomenclatura consistente — tudo sem intervenção manual. Como membro central do pacote arr, o Sonarr se integra perfeitamente com Radarr, Prowlarr e servidores de mídia como Plex e Jellyfin.

Implantar o Sonarr no seu VPS significa que ele funciona 24 horas, capturando novos lançamentos no momento em que aparecem, mesmo quando seu computador doméstico está desligado. O armazenamento persistente protege as configurações da sua biblioteca e os perfis de qualidade, enquanto a API REST permite a integração com ferramentas de gerenciamento de solicitações para construir um ecossistema de mídia doméstica totalmente automatizado.