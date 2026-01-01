Implante NocoBase com um clique.
Plataforma no-code de código aberto extensível para criar ferramentas internas e aplicações de negócio com uma arquitetura baseada em plugins.
Escolha um plano VPS para NocoBase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NocoBase
O NocoBase é uma plataforma no-code/low-code de código aberto, projetada para escalar, que combina uma interface visual com uma arquitetura baseada em plugins, permitindo que tanto desenvolvedores cidadãos quanto engenheiros colaborem de forma eficaz. Seu mecanismo de modelagem de dados, criador de interface de arrastar e soltar e ferramentas de automação de fluxo de trabalho abrangem desde aplicativos CRUD simples até aplicações de negócio multi-tenant complexas.
Hospedar o NocoBase por conta própria em seu servidor VPS elimina os preços por usuário, mantém dados de negócios confidenciais em sua própria infraestrutura e dá às equipes de desenvolvimento a liberdade de instalar plugins personalizados e integrar com sistemas internos sem quaisquer restrições de fornecedor.
NocoBase: principais recursos
Modelagem Visual de Dados
Defina tabelas, campos e relacionamentos complexos através de uma interface visual, com suporte para todos os tipos de campo comuns, incluindo anexos, fórmulas e pesquisas.
Criador de UI de arrastar e soltar
Crie interfaces de aplicativo responsivas organizando blocos e componentes em uma tela, sem a necessidade de código front-end para layouts padrão.
Arquitetura Baseada em Plugins
Estenda a plataforma com plugins da comunidade ou personalizados para novos tipos de campo, ações e integrações sem modificar o aplicativo principal.
Automação de fluxo de trabalho
Crie processos de negócios condicionais e fluxos de aprovação visualmente, acionando ações em mudanças de dados sem escrever a lógica de backend do zero.
Permissões baseadas em Nível de Acesso
Controle o acesso a dados e elementos da interface no nível de função, suportando multilocação e isolamento em nível de departamento dentro de uma única instalação.
APIs auto-geradas
Cada modelo de dados expõe automaticamente endpoints de API REST, permitindo a integração com sistemas externos e front-ends personalizados sem desenvolvimento adicional.
Por que executar NocoBase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.