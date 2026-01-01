O NocoBase é uma plataforma no-code/low-code de código aberto, projetada para escalar, que combina uma interface visual com uma arquitetura baseada em plugins, permitindo que tanto desenvolvedores cidadãos quanto engenheiros colaborem de forma eficaz. Seu mecanismo de modelagem de dados, criador de interface de arrastar e soltar e ferramentas de automação de fluxo de trabalho abrangem desde aplicativos CRUD simples até aplicações de negócio multi-tenant complexas.

Hospedar o NocoBase por conta própria em seu servidor VPS elimina os preços por usuário, mantém dados de negócios confidenciais em sua própria infraestrutura e dá às equipes de desenvolvimento a liberdade de instalar plugins personalizados e integrar com sistemas internos sem quaisquer restrições de fornecedor.