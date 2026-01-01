OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, ele lê e escreve arquivos, executa comandos de terminal, executa suítes de teste, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre as etapas. Cada sessão é executada em um contêiner isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias com segurança sem afetar seu servidor VPS.

A plataforma suporta todos os principais provedores de LLM através do LiteLLM, permitindo que você configure OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. A auto-hospedagem mantém sua base de código e histórico de tarefas na infraestrutura que você controla, sem taxas por tarefa além do que seu provedor de LLM cobra.