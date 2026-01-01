Implante OpenHands com instalação de um clique.
Engenheiro de software de IA autônomo de código aberto que lê, escreve e executa código para completar tarefas de desenvolvimento de ponta a ponta.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenHands
OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, ele lê e escreve arquivos, executa comandos de terminal, executa suítes de teste, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre as etapas. Cada sessão é executada em um contêiner isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias com segurança sem afetar seu servidor VPS.
A plataforma suporta todos os principais provedores de LLM através do LiteLLM, permitindo que você configure OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. A auto-hospedagem mantém sua base de código e histórico de tarefas na infraestrutura que você controla, sem taxas por tarefa além do que seu provedor de LLM cobra.
OpenHands: principais recursos
Execução autônoma de código
Lê arquivos, escreve código, executa comandos e testa a saída iterativamente — tudo dentro de um sandbox de contêiner isolado por sessão.
Suporte a LLM multi-provedor
Traga sua própria chave de API para OpenAI, Anthropic, Google, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI via integração LiteLLM integrada.
Navegação web e pesquisa
Navegue pela documentação, pesquise na web e recupere dados em tempo real como parte de tarefas de pesquisa e implementação em várias etapas.
Integração do GitHub
Autentique-se com o GitHub para permitir que o agente leia repositórios, crie branches, faça commits e abra pull requests de forma autônoma.
Acesso ao arquivo do Espaço de trabalho
Monte seu diretório de projeto para que o agente leia e modifique seus arquivos-fonte reais durante cada sessão de codificação.
Persistência de sessão
Histórico de conversas e memória do agente persistem entre as sessões para que o trabalho de longa duração possa ser retomado exatamente de onde parou.
Por que executar OpenHands na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.