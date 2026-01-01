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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com OpenHands

OpenHands é uma plataforma de código aberto para executar agentes de IA que completam autonomamente tarefas de engenharia de software. Apoiado por um ambiente de execução em sandbox, ele lê e escreve arquivos, executa comandos de terminal, executa suítes de teste, instala pacotes e navega na web — tudo sem intervenção humana entre as etapas. Cada sessão é executada em um contêiner isolado, para que o agente possa realizar operações arbitrárias com segurança sem afetar seu servidor VPS.

A plataforma suporta todos os principais provedores de LLM através do LiteLLM, permitindo que você configure OpenAI, Anthropic, Google, Ollama ou qualquer endpoint compatível com OpenAI como o backend de raciocínio. A auto-hospedagem mantém sua base de código e histórico de tarefas na infraestrutura que você controla, sem taxas por tarefa além do que seu provedor de LLM cobra.

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O que você pode criar com {name}

OpenHands: principais recursos

Execução autônoma de código

Lê arquivos, escreve código, executa comandos e testa a saída iterativamente — tudo dentro de um sandbox de contêiner isolado por sessão.

Suporte a LLM multi-provedor

Traga sua própria chave de API para OpenAI, Anthropic, Google, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI via integração LiteLLM integrada.

Navegação web e pesquisa

Navegue pela documentação, pesquise na web e recupere dados em tempo real como parte de tarefas de pesquisa e implementação em várias etapas.

Integração do GitHub

Autentique-se com o GitHub para permitir que o agente leia repositórios, crie branches, faça commits e abra pull requests de forma autônoma.

Acesso ao arquivo do Espaço de trabalho

Monte seu diretório de projeto para que o agente leia e modifique seus arquivos-fonte reais durante cada sessão de codificação.

Persistência de sessão

Histórico de conversas e memória do agente persistem entre as sessões para que o trabalho de longa duração possa ser retomado exatamente de onde parou.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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