O Icinga 2 é o sucessor moderno do Nagios, reescrito em C++ para desempenho e construído em torno de uma poderosa DSL de configuração, API REST nativa e módulos de recursos plugáveis. Ele verifica a disponibilidade de hosts, serviços, dispositivos de rede e aplicações, calcula transições de estado e tempos de inatividade, e dispara notificações quando algo falha — tudo isso com o suporte de milhares de plugins compatíveis com Nagios existentes.

Este template agrupa o Icinga 2 com o Icinga DB, um daemon de sincronização baseado em Redis, e o Icinga Web 2 para que você obtenha uma pilha de monitoramento completa com um dashboard moderno pronto para uso. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada alerta, métrica e inventário de host em uma infraestrutura que você controla, sem preços por host ou dependência de fornecedor.