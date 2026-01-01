Implante Icinga 2 com um clique.
Plataforma de monitoramento de código aberto para hosts, serviços e métricas com um poderoso DSL e API REST.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Icinga 2
O Icinga 2 é o sucessor moderno do Nagios, reescrito em C++ para desempenho e construído em torno de uma poderosa DSL de configuração, API REST nativa e módulos de recursos plugáveis. Ele verifica a disponibilidade de hosts, serviços, dispositivos de rede e aplicações, calcula transições de estado e tempos de inatividade, e dispara notificações quando algo falha — tudo isso com o suporte de milhares de plugins compatíveis com Nagios existentes.
Este template agrupa o Icinga 2 com o Icinga DB, um daemon de sincronização baseado em Redis, e o Icinga Web 2 para que você obtenha uma pilha de monitoramento completa com um dashboard moderno pronto para uso. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém cada alerta, métrica e inventário de host em uma infraestrutura que você controla, sem preços por host ou dependência de fornecedor.
Icinga 2: principais recursos
Nagios plugin compatível
Reutiliza todo o ecossistema de plugins do Nagios para que os scripts de verificação existentes para HTTP, SMTP, disco, CPU, bancos de dados e certificados funcionem sem alterações.
Painel web moderno
O Icinga Web 2 com o módulo Icinga DB inclui uma lista rápida, filtro e interface de usuário detalhada com modo escuro, reconhecimento em massa e agendamento modal para períodos de inatividade.
DSL de configuração poderoso
Regras, modelos e grupos de hosts permitem definir o monitoramento para centenas de hosts em poucas linhas, em vez de repetir blocos por host.
REST API e eventos
API REST completa para hosts, serviços, períodos de inatividade, comentários e reconhecimentos impulsiona a automação, dashboards e integrações ChatOps.
Sincronização de streaming do Icinga DB
Um daemon de sincronização com suporte Redis transmite cada resultado de verificação e mudança de estado para o MariaDB para que a interface web sempre reflita o estado em tempo real com atraso mínimo.
Monitoramento distribuído
O contêiner mestre pode, posteriormente, aceitar zonas de satélite e agente, permitindo que você escale para múltiplos servidores a partir da mesma árvore de configuração.
Por que executar Icinga 2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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