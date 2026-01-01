Implante Razzia com instalação em um clique.
Plataforma de quiz em tempo real auto-hospedada para realizar eventos de quiz multiplayer do seu próprio VPS.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Razzia
Razzia é uma plataforma de quiz em tempo real de código aberto e auto-hospedada, projetada para eventos ao vivo, reuniões de equipe e sessões de aula. Um anfitrião cria uma sala de jogo através do painel de gerenciamento protegido por senha, compartilha o código da sala com os participantes e controla o ritmo do quiz — tudo funcionando em qualquer navegador moderno, sem a necessidade de download de aplicativo pelos participantes.
Auto-hospedar o Razzia em seu próprio VPS mantém seu conteúdo de quiz e dados dos participantes privados, sem taxas por jogo ou dependência de um serviço de terceiros. A implantação leve de contêiner único a torna prática tanto para eventos ad hoc quanto para atividades de equipe regulares e recorrentes.
Razzia: principais recursos
Multiplayer em Tempo Real
A jogabilidade ao vivo com tecnologia WebSocket entrega perguntas e pontuações a todos os participantes simultaneamente, sem atrasos perceptíveis, mesmo em redes diferentes.
Não precisa de aplicativo
Os participantes entram instantaneamente por meio de qualquer navegador moderno usando um código de sala — sem conta, sem instalação e sem atrito de cadastro antes do quiz começar.
Painel de Gerenciamento
A interface /manager protegida por senha dá ao anfitrião controle total sobre o fluxo do jogo — iniciar, avançar e finalizar rodadas no seu próprio ritmo.
Conteúdo de Quiz Personalizado
Defina questionários como arquivos JSON armazenados em seu servidor, dando a você total controle sobre perguntas, respostas e pontuação, sem qualquer dependência de fornecedor.
Salas Simultâneas
Execute várias salas de jogo independentes a partir de uma única instância, para que uma única implantação possa atender a várias equipes ou sessões ao mesmo tempo.
Por que executar Razzia na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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