Razzia é uma plataforma de quiz em tempo real de código aberto e auto-hospedada, projetada para eventos ao vivo, reuniões de equipe e sessões de aula. Um anfitrião cria uma sala de jogo através do painel de gerenciamento protegido por senha, compartilha o código da sala com os participantes e controla o ritmo do quiz — tudo funcionando em qualquer navegador moderno, sem a necessidade de download de aplicativo pelos participantes.

Auto-hospedar o Razzia em seu próprio VPS mantém seu conteúdo de quiz e dados dos participantes privados, sem taxas por jogo ou dependência de um serviço de terceiros. A implantação leve de contêiner único a torna prática tanto para eventos ad hoc quanto para atividades de equipe regulares e recorrentes.