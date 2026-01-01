Implante WireMock com instalação em um clique.
Servidor mock de API HTTP padrão da indústria para simular serviços REST, testar casos extremos e desenvolver em paralelo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WireMock
WireMock é um simulador de API HTTP de código aberto que permite às equipes de engenharia substituir serviços reais por mocks programáveis. Defina stubs através de uma API REST ou arquivos JSON, corresponda a requisições recebidas por URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies ou conteúdo do corpo, e retorne respostas dinâmicas geradas com a modelagem Handlebars. Grave tráfego real e reproduza-o mais tarde para replicar cenários de produção offline.
Hospedar o WireMock em seu próprio VPS oferece a cada equipe um ambiente de mock compartilhado para testes de contrato, dados de demonstração, substitutos de API de terceiros e cenários de caos, como injeção de latência ou payloads malformados. Volumes persistentes mantêm suas definições de mapeamento, arquivos de resposta e extensões personalizadas intactos em todas as reimplementações, para que seus acessórios de teste viajem com o servidor.
WireMock: principais recursos
Correspondência flexível de solicitações
Corresponder solicitações HTTP recebidas a padrões de URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies e conteúdo do corpo JSON ou XML para seleção precisa de stub.
Templates de resposta dinâmicos
Gere respostas dinamicamente usando modelos Handlebars com acesso a dados de requisição, valores aleatórios, datas e helpers personalizados.
Gravar e reproduzir
Capture tráfego em tempo real contra um upstream real e reproduza as interações gravadas mais tarde para reproduzir cenários sem dependências de rede.
Simulação de falhas e latência
Injetar atrasos configuráveis, conexões perdidas e payloads malformados para testar como sua aplicação lida com serviços downstream não confiáveis.
Cenários com estado
Modele fluxos de trabalho de várias etapas com máquinas de estado para que o mesmo endpoint possa retornar respostas diferentes dependendo das interações anteriores.
API REST do Administrador
Gerencie stubs, registros de requisições, cenários e gravações programaticamente através da API de administração para automação de CI/CD e integrações de ferramentas.
Por que executar WireMock na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.