WireMock é um simulador de API HTTP de código aberto que permite às equipes de engenharia substituir serviços reais por mocks programáveis. Defina stubs através de uma API REST ou arquivos JSON, corresponda a requisições recebidas por URL, cabeçalhos, parâmetros de consulta, cookies ou conteúdo do corpo, e retorne respostas dinâmicas geradas com a modelagem Handlebars. Grave tráfego real e reproduza-o mais tarde para replicar cenários de produção offline.

Hospedar o WireMock em seu próprio VPS oferece a cada equipe um ambiente de mock compartilhado para testes de contrato, dados de demonstração, substitutos de API de terceiros e cenários de caos, como injeção de latência ou payloads malformados. Volumes persistentes mantêm suas definições de mapeamento, arquivos de resposta e extensões personalizadas intactos em todas as reimplementações, para que seus acessórios de teste viajem com o servidor.