InvoiceShelf é uma plataforma de faturamento e cobrança auto-hospedada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma solução de faturamento profissional sem taxas mensais de SaaS. Ela abrange o fluxo de trabalho completo de cobrança: clientes, itens, faturas, orçamentos, despesas e pagamentos — com suporte para múltiplas moedas, taxas de impostos e modelos de PDF personalizáveis.

Hospedar o InvoiceShelf em seu próprio VPS mantém seus dados financeiros e registros de clientes privados em uma infraestrutura que você controla. Com integração de gateway de pagamento Stripe integrada e um portal do cliente onde os clientes podem visualizar e pagar faturas online, você obtém uma experiência de cobrança aprimorada sem taxas por fatura ou dependência de fornecedor.