Implante o InvoiceShelf com um clique.
Plataforma de faturamento de código aberto auto-hospedada para freelancers e pequenas empresas, anteriormente conhecida como Crater.
Escolha um plano VPS para InvoiceShelf
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com InvoiceShelf
InvoiceShelf é uma plataforma de faturamento e cobrança auto-hospedada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma solução de faturamento profissional sem taxas mensais de SaaS. Ela abrange o fluxo de trabalho completo de cobrança: clientes, itens, faturas, orçamentos, despesas e pagamentos — com suporte para múltiplas moedas, taxas de impostos e modelos de PDF personalizáveis.
Hospedar o InvoiceShelf em seu próprio VPS mantém seus dados financeiros e registros de clientes privados em uma infraestrutura que você controla. Com integração de gateway de pagamento Stripe integrada e um portal do cliente onde os clientes podem visualizar e pagar faturas online, você obtém uma experiência de cobrança aprimorada sem taxas por fatura ou dependência de fornecedor.
InvoiceShelf: principais recursos
Faturas e orçamentos
Crie faturas profissionais e orçamentos com modelos personalizáveis e geração automática de PDF para cada documento.
Portal de pagamento online
Clientes podem visualizar, baixar e pagar faturas online através de um portal de autoatendimento com integração do gateway de pagamento Stripe.
Controle de despesas
Registre e categorize despesas de negócio junto com as faturas para manter um panorama financeiro completo em um só lugar.
Suporte multi-moeda
Fature clientes na moeda local deles com taxas de câmbio configuráveis e seleção de moeda por fatura.
Gerenciamento de taxas
Defina múltiplas taxas de imposto e aplique-as por item ou por fatura para gerenciar IVA, GST e outras estruturas fiscais.
Por que executar InvoiceShelf na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.