Implante Element com instalação em um clique.
Cliente de mensagens seguro baseado em Matrix com criptografia de ponta a ponta para equipes e comunidades que são proprietárias dos seus dados.
Escolha um plano VPS para Element
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Element
Element é uma plataforma de mensagens e colaboração de código aberto construída sobre o protocolo Matrix. Ela oferece mensagens criptografadas de ponta a ponta, chamadas de voz e vídeo, e compartilhamento de arquivos por padrão, com a capacidade de se conectar a qualquer servidor local Matrix — incluindo instâncias Synapse auto-hospedadas ou servidores públicos como matrix.org.
Hospedar o Element em seu VPS mantém sua infraestrutura de mensagens sob seu controle. Você pode configurar as definições de federação, aplicar políticas de segurança, integrar com seu próprio servidor local Matrix e garantir que comunicações comerciais sensíveis nunca passem por infraestrutura de nuvem de terceiros.
Element: principais recursos
Criptografia de ponta a ponta
Todas as mensagens são criptografadas por padrão usando o protocolo Matrix Olm/Megolm, garantindo que apenas os participantes pretendidos possam ler as conversas.
Rede Matrix Aberta
Conecte-se a qualquer homeserver Matrix e comunique-se entre diferentes clientes compatíveis com Matrix, permitindo a federação sem bloqueio de plataforma.
Sincronização multiplataforma
O histórico de mensagens sincronizado entre web, desktop, iOS e Android garante que as conversas estejam acessíveis em todos os dispositivos em tempo real.
Chamadas de Voz e Vídeo
Chamadas de voz e vídeo criptografadas integradas com compartilhamento de tela oferecem suporte à colaboração em tempo real sem sair da interface de mensagens.
Ponte de Integrações
Pontes conectam o Element ao Slack, IRC, Telegram e outras plataformas de mensagens, consolidando as comunicações em uma única interface.
Por que executar Element na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.