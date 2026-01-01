Element é uma plataforma de mensagens e colaboração de código aberto construída sobre o protocolo Matrix. Ela oferece mensagens criptografadas de ponta a ponta, chamadas de voz e vídeo, e compartilhamento de arquivos por padrão, com a capacidade de se conectar a qualquer servidor local Matrix — incluindo instâncias Synapse auto-hospedadas ou servidores públicos como matrix.org.

Hospedar o Element em seu VPS mantém sua infraestrutura de mensagens sob seu controle. Você pode configurar as definições de federação, aplicar políticas de segurança, integrar com seu próprio servidor local Matrix e garantir que comunicações comerciais sensíveis nunca passem por infraestrutura de nuvem de terceiros.