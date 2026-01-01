Tracearr é uma plataforma de monitoramento de código aberto que reúne Plex, Jellyfin e Emby em um único painel. Acompanhe transmissões ativas em tempo real, revise o histórico completo de sessões com dados de geolocalização e aprofunde-se nas análises da biblioteca — tudo sem precisar de várias ferramentas.

Ao contrário de Tautulli ou Jellystat, o Tracearr funciona simultaneamente em todos os três principais servidores de mídia. Seu mecanismo de detecção de compartilhamento integrado usa seis tipos de regras — incluindo viagem impossível e velocidade do dispositivo — para sinalizar automaticamente atividades suspeitas na conta, protegendo seu servidor contra uso indevido.