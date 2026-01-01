Implante Tracearr com instalação de um clique.
Painel unificado de monitoramento de stream para Plex, Jellyfin e Emby com análises em tempo real e detecção de compartilhamento de conta.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tracearr
Tracearr é uma plataforma de monitoramento de código aberto que reúne Plex, Jellyfin e Emby em um único painel. Acompanhe transmissões ativas em tempo real, revise o histórico completo de sessões com dados de geolocalização e aprofunde-se nas análises da biblioteca — tudo sem precisar de várias ferramentas.
Ao contrário de Tautulli ou Jellystat, o Tracearr funciona simultaneamente em todos os três principais servidores de mídia. Seu mecanismo de detecção de compartilhamento integrado usa seis tipos de regras — incluindo viagem impossível e velocidade do dispositivo — para sinalizar automaticamente atividades suspeitas na conta, protegendo seu servidor contra uso indevido.
Tracearr: principais recursos
Painel Multi-Servidor
Conecte Plex, Jellyfin e Emby a uma única interface e monitore todos os servidores a partir de um único painel de controle.
Detecção de Compartilhamento
Seis tipos de regras — incluindo impossible travel e concurrent stream limits — sinalizam e pontuam automaticamente atividades suspeitas da conta.
Análise de Fluxo
Veja quem assistiu o quê, quando e em qual dispositivo, com detalhamento de codecs, taxas de transcodificação e uso de largura de banda por sessão.
Insights da Biblioteca
Páginas dedicadas para distribuição de qualidade, ROI de armazenamento, detecção de duplicatas e métricas de engajamento em toda a sua coleção de mídia.
Alertas em tempo real
Discord webhooks e notificações personalizadas são disparados instantaneamente quando as regras de compartilhamento são acionadas ou as pontuações de confiança do usuário caem.
Importação de Dados
Migre o histórico de exibição existente do Tautulli ou Jellystat para que você comece com contexto completo, não com uma tela em branco.
Por que executar Tracearr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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