Navidrome é um servidor de streaming de música leve e rápido que oferece acesso semelhante ao Spotify à sua própria coleção de músicas de qualquer dispositivo. Ele escaneia automaticamente suas pastas de música, extrai metadados e serve arquivos MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS através de uma interface web moderna e uma API compatível com Subsonic, suportada por dezenas de aplicativos móveis, incluindo DSub, Symfonium e Feishin. O suporte multiusuário significa que cada ouvinte tem suas próprias playlists, classificações e estatísticas de audição.

Auto-hospedar o Navidrome significa acesso permanente a cada álbum que você possui, independentemente de mudanças de licenciamento ou interrupções de serviço. Não há taxas de assinatura, nenhuma compressão de qualidade de áudio e nenhum rastreamento comportamental — apenas sua música, transmitida da sua própria infraestrutura em qualidade total.