Implante o Navidrome com um clique.
Servidor de streaming de música leve e auto-hospedado que reproduz sua coleção pessoal em qualquer lugar via navegador ou aplicativos compatíveis com Subsonic.
Escolha um plano VPS para Navidrome
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Navidrome
Navidrome é um servidor de streaming de música leve e rápido que oferece acesso semelhante ao Spotify à sua própria coleção de músicas de qualquer dispositivo. Ele escaneia automaticamente suas pastas de música, extrai metadados e serve arquivos MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS através de uma interface web moderna e uma API compatível com Subsonic, suportada por dezenas de aplicativos móveis, incluindo DSub, Symfonium e Feishin. O suporte multiusuário significa que cada ouvinte tem suas próprias playlists, classificações e estatísticas de audição.
Auto-hospedar o Navidrome significa acesso permanente a cada álbum que você possui, independentemente de mudanças de licenciamento ou interrupções de serviço. Não há taxas de assinatura, nenhuma compressão de qualidade de áudio e nenhum rastreamento comportamental — apenas sua música, transmitida da sua própria infraestrutura em qualidade total.
Navidrome: principais recursos
Compatível com API Subsonic
Funciona com dezenas de aplicativos móveis no iOS e Android, para que você possa escolher seu reprodutor preferido sem ficar preso a um cliente proprietário.
Suporte a Múltiplos Formatos
Transmite MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS com transcodificação em tempo real para adaptar a taxa de bits a conexões mais lentas sem perder a qualidade da fonte.
Varredura automática de biblioteca
Verifica automaticamente as pastas de música em um agendamento configurável, extraindo metadados e capas de álbuns para que sua biblioteca permaneça atualizada à medida que você adiciona arquivos.
Escuta Multiusuário
Cada usuário tem playlists independentes, classificações por estrelas e histórico de reprodução em um servidor compartilhado sem interferir com mais ninguém.
Last.fm Scrobbling
Acompanha seu histórico de reprodução no Last.fm e ListenBrainz automaticamente, mantendo suas contagens de reprodução e perfil de música atualizados.
Por que executar Navidrome na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.